Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng sắp hầu tòa 11/09/2025 17:42

(PLO)- Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

TAND TP.HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Vụ án được xét xử công khai, phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, từ ngày 25-9 đến ngày 30-9.

HĐXX có 5 người do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm tọa phiên tòa, thẩm phán còn lại là Trần Minh Châu và các hội thẩm nhân dân là bà Võ Thị Nam, bà Lê Thị Xuân Lang, ông Nguyễn Tùng.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa có 4 kiểm sát viên, gồm các ông: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. Ảnh: CTV

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) bị xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên còn có bị cáo: Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cưu phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận).

Có 5 người bị xét xử về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC chi nhánh miền Trung)…

Có 6 người bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC).

HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời, HĐXX cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 người với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Theo cáo buộc, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC TP.HCM, SJC chi nhánh Hải Phòng, SJC chi nhánh miền Trung thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Bà Lê Thúy Hằng thực hiện 2 nhóm hành vi sai phạm. Thứ nhất, ở hành vi tham ô tài sản, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình nâng khống định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Dựa trên tờ trình khống này, bà Hằng chỉ đạo cựu Kế toán trưởng Trần Hiền Phúc soạn thảo hợp thức ban hành quy định về định mức hao hụt, áp dụng vào quá trình gia công.

Tiếp đó, cựu Tổng giám đốc SJC phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt, báo cáo NHNN chủ mưu chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Bà Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, để chiếm đoạt tiền.

Ở nhóm hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Dưới sự chỉ đạo của bà Hằng, SJC chi nhánh Hải Phòng đã mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất 11.503 lượng vàng nhẫn SJC.

Cuối cùng, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung, và phòng kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.

Tổng cộng, hành vi của bà Lê Thúy Hằng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỉ đồng, bản thân bà Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỉ đồng.