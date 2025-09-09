Cách thức bà Lê Thúy Hằng sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép 09/09/2025 08:57

(PLO)- Khi gia công lại vàng miếng SJC móp méo, cựu tổng giám đốc SJC đã đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định.

Như PLO đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan.

Bị can Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định.

Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Công ty SJC phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.

NHNN đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả các khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10-2021, bị can Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) đã bàn bạc, thống nhất với bà Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng trái quy định.

Bà Hằng chịu trách nhiệm cung cấp nguồn vàng nguyên liệu đưa cho bị can Phát. Sau đó, bà Hằng liên hệ 2 tiệm vàng ở TP.HCM mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho bị can Phát.

Cáo buộc thể hiện, trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh (nhân viên) để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu.

Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì bị can Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Sau đó, các bị can thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng.

Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì bị can Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho ông Phát.

Hằng nhận lại vàng từ ông Phát và bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM, một phần gửi bán qua bị can Nguyễn Thị Huệ (cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 9-2024, Công ty SJC đăng ký thực hiện 119 lần gia công vàng móp méo với tổng số hơn 107.000 lượng vàng.

Lợi dụng việc này, từ ngày 10-8-2022 đến ngày 21-2-2024, bà Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định.

Với hành vi trên của các bị can, Nhà nước bị thiệt hại ngân sách hơn hơn 74,8 tỉ đồng. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi hơn 64 tỉ đồng; ông Phát hưởng lợi hơn 6,1 tỉ đồng…

Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của các bị can. Trong đó, bà Hằng bị kê biên 6 quyền sử dụng đất, Trần Tấn Phát 2 căn hộ chung cư. Ngoài ra, thu giữ hơn 429 lượng vàng. Các bị can và người liên quan đã nộp hơn 28,4 tỉ đồng. Bản thân bà Hằng nộp 20 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, quá trình điều tra các bị can đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án.