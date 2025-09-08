Cựu tổng giám đốc SJC chỉ đạo bán 7.000 lượng vàng bình ổn với giá cao 08/09/2025 15:24

(PLO)- Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng và giữ lại, bán ra ngoài 7.000 lượng với giá cao hơn...

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và 15 bị can khác ra trước TAND TP.HCM để xét xử về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng và 4 cựu cán bộ của Công ty SJC, gồm: Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng; Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận - bị truy tố cả 2 tội danh nói trên.

Có 5 người bị truy tố về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Hiền Phúc, cựu kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, cựu kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương...

6 người còn lại bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ, cựu giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng.

Bị can Lê Thúy Hằng khi còn là Tổng Giám đốc SJC. Ảnh: CTV

Tham ô hơn 11 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC TP.HCM, SJC chi nhánh Hải Phòng, SJC chi nhánh miền Trung thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Cụ thể, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho Công ty SJC 2 đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC.

Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng Công ty SJC, căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Ngoài ra, bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng.

Từ đó, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng là hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỉ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo bị can Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung) lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3,2 tỉ đồng. Trong đó bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bà Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11 tỉ đồng ở hành vi tham ô tài sản.

Bán vàng bình ổn với giá cao

Ở hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với động cơ vụ lợi, bà Hằng lợi dụng chức vụ TGĐ Công ty SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài đưa vàng xưởng.

Sau đó, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Hành vi nêu trên của cựu TGĐ SJC bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỉ đồng.

Tiếp đó, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Hành vi này của bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15 tỉ đồng, hưởng lợi 6,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo các cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8-2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỉ đồng.

Tổng cộng, hành vi của cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỉ đồng.