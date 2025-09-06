Giá vàng miếng SJC thị trường tự do đột ngột rơi chóng mặt, có nơi giảm 5,5 triệu 06/09/2025 17:18

(PLO)- Ngay sau khi Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường vàng vào sáng nay, thị trường "chợ đen" đã ngừng thu mua vàng miếng SJC và điều chỉnh giá bán giảm mạnh so với mở cửa phiên giao dịch cuối tuần.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 6-9, thị trường tự do niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500.000 đồng so với cuối giờ chiều qua.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, mức giá giao dịch đối với loại vàng này tiếp tục leo lên kỷ lục mới khi đạt 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên gần nhất.

Cũng trong sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng cộng thêm mỗi lượng vàng miếng SJC là 1 triệu đồng, thiết lập kỷ lục mới về giá ở mức 133,9 – 135,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 20 triệu so với thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh khoảng 40 USD/ounce, lên 3.585 USD/ounce sau một phiên giảm nhẹ. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá kim loại màu vàng trên thị trường thế giới tương đương 114,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chợ đen lao dốc chóng mặt. Ảnh: T.L

Thế nhưng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra trong sáng nay, Thủ tướng yêu cầu các Phó thủ tướng, cơ quan phải vào cuộc để nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời về lĩnh vực quản lý, trong đó thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Tại đây, Thủ tướng cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng này, không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng.

Ngay sau khi thị trường tiếp nhận thông tin này, giới kinh doanh vàng trên “chợ đen” đã có phản ứng tức thì.

Theo đó, nhiều điểm ngừng thu mua, sau đó niêm lại giá với mức 137 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142 triệu đồng/lượng (bán ra). Tức là giá mua đã giảm 5,5 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh.

Không chỉ giảm mạnh mức giá giao dịch, mà khoảng cách chênh lệch giữa giá mua – bán cũng được nới rộng lên tới 5 triệu đồng/lượng, điều chưa từng có từ trước đến nay. Trước đây, biên độ phổ biến chỉ vài trăm nghìn, cao nhất khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Nhìn lại thị trường vàng trong nước vài tháng qua, giá vàng miếng SJC đã tăng quá mạnh so với đà tăng của giá vàng thế giới. Tốc độ điều chỉnh tăng không tương xứng đã khiến giá vàng miếng SJC liên tục duy trì khoảng cách đắt hơn từ 18-21 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.