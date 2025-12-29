Vì sao từ một y tá lại kiếm được 12 tỉ đồng/năm từ giặt ủi? 29/12/2025 14:09

Vào một ngày mùa đông tại Arizona (Mỹ), tiệm giặt ủi của cô Cami (38 tuổi) luôn tấp nập khách ra vào. Đội ngũ nhân viên tại đây cũng tất bật xử lý các đơn hàng giao nhận.

​Với Cami, việc điều hành cơ sở kinh doanh này là một sự thay đổi nhịp sống đầy ý nghĩa. Trước đó, cô từng làm y tá toàn thời gian tại một bệnh viện. Hiện tại, Cami chỉ mất khoảng 5-6 giờ mỗi tuần để quản lý tiệm.

​"Đây không phải là thành quả của ngày một ngày hai. Để có được sự tự do như hiện nay, tôi đã trải qua nhiều năm làm việc cật lực để phát triển kinh doanh", Cami nói.

​Hiện tiệm giặt ủi của cô có 6 nhân viên. Điều này giúp Cami tập trung vào việc mở rộng quy mô thay vì phải trực tiếp làm những việc vụn vặt. Bên cạnh đó, cô dành thêm khoảng 10 giờ mỗi tuần để sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chia sẻ về trải nghiệm làm chủ.

​Tiệm giặt ủi của Cami đã mang về doanh thu khoảng 475.000 USD (tương đương 12 tỉ đồng) vào năm ngoái. Ngoài ra, mảng nội dung mạng xã hội cũng mang lại cho cô một số tiền không nhỏ.

Cô Cami từ một y tá trở thành chủ tiệm kinh doanh giặt ủi thành công, mà đã đem đến cho cô sự tự chủ thời gian và tiền bạc. Ảnh: CNBC

​Dù đôi lúc nhớ sự gắn kết với đồng nghiệp ở bệnh viện nhưng cô vô cùng tận hưởng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Giờ đây, cô có thể nghỉ ngơi mỗi cuối tuần và tự do đi du lịch mà không cần xin phép bất kỳ ai.

​Hành trình này bắt đầu sau 13 năm cô làm y tá tại đơn vị ghép tủy. Vì không muốn quay lại trường học để chuyển nghề, Cami hiểu rằng làm chủ doanh nghiệp là con đường duy nhất để thoát ly công việc làm thuê. Sau khi tìm hiểu nhiều lĩnh vực, cô bị thu hút bởi một mẩu tin rao bán tiệm giặt trên trang bizbuysell.com.

​Để hiện thực hóa kế hoạch, Cami đã bán ngôi nhà của mình và vay thêm vốn để mở tiệm. Cô hoàn tất trả nợ chỉ sau một năm rưỡi. Cami cảm thấy phấn khích với việc sở hữu doanh nghiệp hơn là sở hữu một ngôi nhà.

​Dù không có kinh nghiệm quản lý trước đó, Cami đã nỗ lực học hỏi qua các podcast kinh doanh, đọc sách và tham gia các hội thảo ngành để cập nhật công nghệ.

​Theo Hiệp hội giặt ủi Mỹ, một tiệm giặt trung bình có thể tạo ra dòng tiền từ 50.000 đến 1 triệu USD mỗi năm.

​Cami ước tính mình có thể nghỉ hưu trong khoảng 6-7 năm tới hoặc thuê người quản lý để duy trì quyền sở hữu. Cô cũng đang cân nhắc việc mua thêm cơ sở thứ hai để phát triển và bán lại kiếm lời.

​Với Cami, kinh doanh giờ đây giống như một trò chơi thú vị, nơi cô không ngừng học hỏi để mở rộng quy mô và bứt phá mạnh mẽ hơn.