Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có Tổng Giám đốc mới 29/12/2025 16:48

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HOSE.

Hôm nay (29-12), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định nhân sự của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

​Tại hội nghị, Hội đồng Thành viên VNX đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy quản lý của HOSE.

​Cụ thể, ông Trịnh Sơn Hồng, nguyên Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán (UBCKNN) được bổ nhiệm giữ chức quyền Chủ tịch HOSE.

​Đáng chú ý, Hội đồng Thành viên VNX đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Việt Hà làm Tổng Giám đốc HOSE. Trước đó, bà Hà giữ vai trò quyền Chủ tịch HOSE.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà đảm nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM﻿ vào ngày đầu năm 2026.

Cũng tại hội nghị, bà Trần Anh Đào, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HOSE được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kiểm soát HOSE.

​Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Trước đó, vị trí Tổng Giám đốc tại HOSE đã bị bỏ trống trong một khoảng thời gian dài.

​Giai đoạn chưa có Tổng Giám đốc, HOSE hoạt động dưới sự điều hành của Ban Điều hành do bà Trần Anh Đào phụ trách và quyền Chủ tịch HOSE là bà Nguyễn Thị Việt Hà.