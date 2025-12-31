Kịch bản nào để giá vàng chạm mốc 5.000 USD? 31/12/2025 10:13

Năm 2025, giá vàng thế giới đã chạm mốc cao nhất mọi thời đại là 4.534 USD/ounce, tương đương 145 triệu đồng/lượng.

​Theo phân tích mới nhất từ ông Juan Carlos Artigas, Trưởng Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Hội đồng vàng thế giới (WGC), giá vàng trong năm 2025 đã tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự đóng góp đồng đều của bốn động lực chính.

​Những yếu tố này không chỉ định hình thành công của kim loại quý trong năm qua mà sẽ tiếp tục là "kim chỉ nam" quyết định xu hướng giá trong năm 2026.

​Ông Artigas nhấn mạnh vàng đã vượt xa kỳ vọng của thị trường trong năm 2025 nhờ sự cộng hưởng của hai yếu tố vĩ mô cốt lõi là môi trường địa chính trị, địa kinh tế căng thẳng, đi kèm với sự suy yếu diện rộng của đồng USD và lãi suất có xu hướng giảm nhẹ.

​Khi kết hợp những yếu tố này với đà tăng trưởng tích cực, nhu cầu đầu tư đã trở thành trụ cột vững chắc hỗ trợ cho hiệu suất của vàng.

​Một phân tích khác của WGC cho thấy bức tranh cân bằng đáng kinh ngạc với bốn yếu tố gồm: tăng trưởng kinh tế; rủi ro và bất định; chi phí cơ hội và đà tăng trưởng. Các yếu tố này đều đóng góp xấp xỉ 10% mỗi loại vào lợi nhuận của vàng trong năm nay.

​Nếu nền kinh tế Mỹ suy thoái nhẹ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn và đồng USD tiếp tục mất giá, vàng có thể tăng thêm từ 5% đến 15%.

​Đặc biệt, trong kịch bản xấu nhất khi các điều kiện địa kinh tế trở nên tồi tệ hoặc các chính sách kinh tế hiện tại để lại hệ lụy nghiêm trọng, nhu cầu đầu tư vàng sẽ bùng nổ.

​Dù các quỹ ETF vàng đã tích trữ khoảng 800 tấn kể từ tháng 5-2024, con số này vẫn chưa bằng một nửa so với các giai đoạn rủi ro trước đây, để ngỏ dư địa tăng trưởng khổng lồ.

​Dựa trên những nền tảng này, ông Artigas nhận định giá vàng hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce, tương đương 160 triệu đồng/lượng.

​Tuy nhiên, giá vàng không phải không có những rủi ro nhất định. Vị chuyên gia của WGC cũng không loại trừ khả năng điều chỉnh nếu các chính sách kinh tế của Mỹ mang lại hiệu ứng tích cực, tăng trưởng ổn định hoặc các xung đột thương mại được giải quyết.

​Khi đó, phần phí rủi ro đang phản ánh vào giá vàng sẽ tan biến, khiến giá có thể sụt giảm từ 5% đến 20%.

​Bên cạnh đó, nhu cầu của các ngân hàng trung ương cũng là một biến số quan trọng. Nếu lượng mua ròng giảm xuống dưới mức 600-700 tấn, áp lực giảm giá sẽ hiện rõ.

​Ngoài ra, WGC cũng cảnh báo rủi ro từ hoạt động tái chế vàng, đặc biệt tại Ấn Độ. Nếu kinh tế khu vực này suy yếu dẫn đến tình trạng buộc phải tất toán các khoản vay cầm cố bằng trang sức vàng, một lượng cung lớn sẽ tràn ra thị trường và gây áp lực kìm hãm giá vàng toàn cầu.