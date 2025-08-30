Giá vàng miếng SJC vọt lên gần 133 triệu/lượng, đắt hơn thế giới 23 triệu đồng 30/08/2025 12:26

(PLO)- Cuối tuần, giá vàng miếng SJC trên cả thị trường chính thức, lẫn thị trường tự do đồng loạt phi mã lên đỉnh cao mới chưa từng có.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục dậy sóng khi cả giá niêm yết chính thức lẫn giá trên thị trường tự do đồng loạt bứt phá lên mức cao chưa từng có.

Sáng 30-8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 129,1 – 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Vàng nhẫn 9999 còn tăng mạnh hơn, thêm 1,5 triệu đồng, đưa giá mua – bán lên 122,5 – 125 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, cú sốc thực sự lại nằm ở thị trường tự do khi giá vàng miếng SJC đã vọt lên 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 132,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tới 2,8 triệu đồng chỉ sau một đêm, mức điều chỉnh mạnh nhất tính theo ngày trên tự do

Giá vàng miếng SJC trên toàn thị trường tiếp tục lập kỷ lục mới, cao chưa từng có. Ảnh minh họa

Trong khi đó, vàng thế giới cũng bứt phá, giao ngay chốt phiên ở mức 3.443 USD/ounce, tăng hơn 2% trong tuần và gần 5% trong tháng. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn CME cũng leo lên 3.511 USD/ounce, tăng gần 3% trong tuần.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 110 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí. Như vậy, vàng SJC niêm yết chính thức đang cao hơn quốc tế khoảng 20,6 triệu đồng/lượng, còn giá 'chợ đen' đội thêm gần 23 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến vàng toàn cầu tăng tốc đến từ phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Ông cho biết “cán cân rủi ro đã thay đổi”, hàm ý Fed sẵn sàng linh hoạt hơn trong chính sách, ưu tiên ứng phó với suy thoái và thị trường lao động yếu thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu lạm phát 2%.

Dữ liệu kinh tế công bố sau đó càng củng cố kỳ vọng: chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) tháng 7 tăng 2,9%, sát dự báo. Giới đầu tư vì thế gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, trừ phi các báo cáo PPI và CPI sắp tới bất ngờ tăng nóng.

Tâm điểm tuần tới sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Nếu chỉ có thêm khoảng 45.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,2% như dự báo, Fed càng có thêm lý do để nới lỏng chính sách. Điều này có thể tiếp tục tiếp sức cho đà tăng mạnh của vàng trong ngắn hạn.