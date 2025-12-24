Cảnh báo Fanpage giả mạo thương hiệu Bảo tín Mạnh Hải 24/12/2025 11:10

(PLO)- Trước tình trạng các fanpage giả mạo bùng phát với thủ đoạn lừa đảo chuyên nghiệp, Bảo Tín Mạnh Hải đã phát đi thông báo khẩn cấp để bảo vệ khách hàng.

Mới đây, Bảo Tín Mạnh Hải đã phát đi thông báo về việc các tổ chức, cá nhân mượn danh công ty để thực hiện các hành vi giao dịch không chính thống.

Theo doanh nghiệp này, thời gian gần đây xuất hiện fanpage giả mạo Bảo Tín Mạnh Hải với kịch bản lừa đảo được dàn dựng tinh vi, dễ gây nhầm lẫn ngay cả với những khách hàng đã từng mua hàng chính hãng, gây ảnh hưởng và thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng.

Fanpage giả mạo này sao chép gần như 100% hình ảnh, nội dung, logo, màu sắc nhận diện của fanpage chính thức, đồng thời có tích xanh khiến khách hàng khó phân biệt.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng khẳng định sản phẩm "Kim Gia Bảo Tứ Quý: Tùng - Cúc - Trúc Mai" hiện không được phân phối tại bất kỳ hệ thống hay điểm bán nào thuộc Bảo Tín Mạnh Hải.

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn tuyệt đối về tài sản, khách hàng chỉ nên mua sắm và trao đổi sản phẩm này tại các cơ sở chính thức thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải.

Fanpage chính thức của Bảo tín Mạnh Hải với hơn 520 nghìn người theo dõi.

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng nhận diện đúng thương hiệu, Bảo Tín Mạnh Hải đã công bố danh sách các kênh truyền thông và bán hàng chính thức duy nhất trên website baotinmanhhai.vn.

Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cũng nhấn mạnh các hình ảnh và fanpage không thuộc danh sách nêu trên đều được xác định là giả mạo.

Doanh nghiệp kêu gọi khách hàng nếu phát hiện bất kỳ hành vi nghi vấn hoặc các kênh bán hàng mạo danh hãy thông báo ngay lập tức qua fanpage chính thức hoặc số hotline để kịp thời xử lý, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng.