Kiều hối TP.HCM 2025 vượt 10 tỉ USD, tỉ giá USD hạ nhiệt 04/02/2026 19:29

(PLO)- Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của dòng kiều hối chảy về TP.HCM khi lần đầu tiên vượt ngưỡng kỹ thuật 10 tỉ USD, đạt 10,343 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Chiều ngày 4-2, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2 khẳng định: Thành quả này không chỉ là câu chuyện của những con số, mà phản ánh rõ nét hiệu quả điều hành chính sách, sự phát triển của dịch vụ tài chính và sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Nhìn từ góc độ vĩ mô, nền tảng quan trọng nhất đến từ sự ổn định kinh tế xã hội. Chính sách tiền tệ, tín dụng và quản lý ngoại hối được điều hành nhất quán, linh hoạt, tạo dựng niềm tin bền vững đối với nhà đầu tư và cộng đồng kiều bào.

Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng đã thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch, qua đó trở thành “lực hút” tự nhiên đối với dòng kiều hối. Nhờ vậy, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM năm 2025 tăng 8,3% so với năm trước.

Dịch vụ chi trả kiều hối ngày càng tiện lợi, an toàn, góp phần thu hút dòng tiền chuyển về TP.HCM tăng mạnh. Ảnh minh họa

“Song song đó, hệ thống dịch vụ chi trả kiều hối tiếp tục được nâng cấp cả về quy mô lẫn chất lượng. Các ngân hàng thương mại và công ty kiều hối không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đa dạng hóa phương thức chuyển nhận tiền, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính an toàn, minh bạch.

Nhờ vậy, kiều bào và người lao động ở nước ngoài ngày càng ưu tiên sử dụng các kênh chính thống. Năm 2025, kiều hối chuyển qua các công ty kiều hối chiếm 71,8% tổng lượng, tăng 8,8%; qua hệ thống ngân hàng thương mại chiếm 28,2%, tăng 7%”, ông Lệnh nói.

Lãnh đạo NHNN cho biết thêm: Xét theo khu vực, cơ cấu nguồn kiều hối không biến động lớn về tỉ trọng nhưng ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với nhiều năm trước. So với năm 2024, kiều hối từ châu Á tăng 3,2%, châu Âu tăng 16%, châu Mỹ tăng 11,8%, châu Đại Dương tăng 15,1%, đặc biệt châu Phi tăng mạnh tới 39,3%. Trong đó, châu Á vẫn là khu vực đóng góp lớn nhất, chiếm 48,9% tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM.

Nhìn tổng thể, kết quả kiều hối năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa kỷ lục về quy mô, mà còn là dấu ấn rõ ràng của chính sách đúng hướng, dịch vụ tài chính hiện đại và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi. Đây chính là những trụ cột cần tiếp tục được phát huy để duy trì tốc độ tăng trưởng kiều hối bền vững, hướng tới mục tiêu khoảng 10%/năm trong giai đoạn 2024 - 2030 theo định hướng của đề án.