Kiều hối TP.HCM 2025 vượt 10 tỉ USD, tỉ giá USD hạ nhiệt

Chiều ngày 4-2, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2 khẳng định: Thành quả này không chỉ là câu chuyện của những con số, mà phản ánh rõ nét hiệu quả điều hành chính sách, sự phát triển của dịch vụ tài chính và sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.
Nhìn từ góc độ vĩ mô, nền tảng quan trọng nhất đến từ sự ổn định kinh tế xã hội. Chính sách tiền tệ, tín dụng và quản lý ngoại hối được điều hành nhất quán, linh hoạt, tạo dựng niềm tin bền vững đối với nhà đầu tư và cộng đồng kiều bào.
Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng đã thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch, qua đó trở thành “lực hút” tự nhiên đối với dòng kiều hối. Nhờ vậy, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM năm 2025 tăng 8,3% so với năm trước.
“Song song đó, hệ thống dịch vụ chi trả kiều hối tiếp tục được nâng cấp cả về quy mô lẫn chất lượng. Các ngân hàng thương mại và công ty kiều hối không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đa dạng hóa phương thức chuyển nhận tiền, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính an toàn, minh bạch.
Nhờ vậy, kiều bào và người lao động ở nước ngoài ngày càng ưu tiên sử dụng các kênh chính thống. Năm 2025, kiều hối chuyển qua các công ty kiều hối chiếm 71,8% tổng lượng, tăng 8,8%; qua hệ thống ngân hàng thương mại chiếm 28,2%, tăng 7%”, ông Lệnh nói.
Lãnh đạo NHNN cho biết thêm: Xét theo khu vực, cơ cấu nguồn kiều hối không biến động lớn về tỉ trọng nhưng ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với nhiều năm trước. So với năm 2024, kiều hối từ châu Á tăng 3,2%, châu Âu tăng 16%, châu Mỹ tăng 11,8%, châu Đại Dương tăng 15,1%, đặc biệt châu Phi tăng mạnh tới 39,3%. Trong đó, châu Á vẫn là khu vực đóng góp lớn nhất, chiếm 48,9% tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM.
Nhìn tổng thể, kết quả kiều hối năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa kỷ lục về quy mô, mà còn là dấu ấn rõ ràng của chính sách đúng hướng, dịch vụ tài chính hiện đại và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi. Đây chính là những trụ cột cần tiếp tục được phát huy để duy trì tốc độ tăng trưởng kiều hối bền vững, hướng tới mục tiêu khoảng 10%/năm trong giai đoạn 2024 - 2030 theo định hướng của đề án.
Nguồn cung ngoại tệ dồi dào, tỉ giá USD/VND tiếp tục hạ nhiệt
Hôm nay, NHNN điều chỉnh tỉ giá trung tâm VND/USD xuống còn 25.067 đồng, thấp hơn 2 đồng so với phiên trước. Cùng nhịp giảm, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng đi xuống, đơn cử tại Eximbank giá mua vào giảm 50 đồng, xuống 25.760 đồng/USD, trong khi giá bán ra giảm 40 đồng, xuống 26.200 đồng/USD…
Nhận định về thị trường tiền tệ, Công ty chứng khoán Yuanta cho biết, tại thị trường trong nước, tỉ giá USD/VND ghi nhận xu hướng giảm khá rõ rệt, đặc biệt trên kênh chính thức. Tỉ giá trung tâm do NHNN công bố trong phiên cuối tuần qua dừng lại ở mức 25.074 VND/USD, giảm 0,20% so với tuần trước đó.
Tại các ngân hàng thương mại, biên độ điều chỉnh còn rõ nét hơn, với giá mua và bán lần lượt ở mức 25.720 - 26.110 đồng/USD, tương ứng giảm 1,19% và 1,03% so với tuần trước.
Trên thị trường tự do, tỉ giá cũng hạ nhiệt, lùi về 26.450 đồng/USD, giảm 0,75% so với tuần trước, cho thấy áp lực lên đồng USD trong ngắn hạn đang suy yếu, trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào