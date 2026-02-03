Quy định mới nhất về sử dụng tài khoản ngân hàng mà hộ, cá nhân kinh doanh cần lưu ý 03/02/2026 10:02

(PLO)- Từ 1-3, tên tài khoản ngân hàng của hộ, cá nhân kinh doanh phải trùng khớp với tên trên giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 25/2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng.

Văn bản này sửa đổi, bổ sung cho Thông tư số 17/2024 tập trung thắt chặt tính đồng bộ và chính xác của thông tin định danh chủ tài khoản.

Điểm nhấn quan trọng trong đợt điều chỉnh này chính là việc xác định lại vị thế pháp lý của hộ kinh doanh trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Do đó, tên tài khoản của các tổ chức nói chung và hộ kinh doanh nói riêng không còn được đặt một cách tùy ý mà phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hồ sơ pháp lý.

Cụ thể, tên tài khoản phải trùng khớp với tên trên giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các chứng từ chứng minh hoạt động hợp pháp khác.

Với các hộ kinh doanh sử dụng tài khoản để phục vụ mục đích thương mại, tên tài khoản bắt buộc phải hiển thị đúng theo tên đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở các tổ chức, tài khoản thanh toán của cá nhân cũng được chuẩn hóa một cách triệt để. Tên tài khoản cá nhân phải được thiết lập dựa trên họ và tên đầy đủ của chủ sở hữu, căn cứ chính xác theo giấy tờ tùy thân hợp pháp được dùng khi mở tài khoản tại ngân hàng.

Tên tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh phải đúng theo tên đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ảnh: MINH TRÚC

Bên cạnh đó, các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được giao trọng trách nặng nề hơn trong việc kiểm soát dữ liệu khách hàng. Các đơn vị này có trách nhiệm trực tiếp trong khâu thu thập, đối chiếu và xác thực thông tin, đảm bảo mọi dữ liệu của chủ tài khoản luôn khớp với hồ sơ pháp lý và hệ thống định danh theo đúng quy định pháp luật.

Để quy định mới được thực thi hiệu quả, Thông tư 25 cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của người dân và doanh nghiệp. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đăng ký, thông tin định danh hoặc các dữ liệu liên quan khác, chủ tài khoản có nghĩa vụ phải thông báo và cập nhật kịp thời với phía ngân hàng.

Việc đồng bộ tên gọi sẽ giúp cơ quan thuế dễ dàng đối chiếu và quản lý dòng tiền, doanh thu thực tế. Hiện Bộ Tài chính cũng xây dựng dự thảo Nghị định về kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.



Trong đó, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản liên quan đến hoạt động, thay vì chỉ khai báo tài khoản nộp thuế điện tử như hiện hành.

Ngoài yêu cầu minh bạch, quy định siết chặt tên tài khoản còn nhằm ngăn chặn rủi ro lừa đảo. Theo Thông tư 25, quy định cấm sử dụng bí danh, biệt danh (Alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán cũng được áp dụng với khách hàng cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước từng cho biết, thực tế phát sinh một số trường hợp lợi dụng việc ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng biệt danh thay cho số hiệu, tên tài khoản để mạo danh thương hiệu uy tín, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc gây nhầm lẫn khi chuyển tiền, vi phạm pháp luật.

Các quy định mới về đặt tên tài khoản thanh toán này sẽ đi vào đời sống và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026.