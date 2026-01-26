Bán iPhone nhập lậu, 3 hộ kinh doanh bị phạt 90 triệu đồng 26/01/2026 14:32

Ngày 26-1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp cho biết đã xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với ba hộ kinh doanh điện thoại di động iPhone nhập lậu và tịch thu toàn bộ lô hàng vi phạm có trị giá gần 140 triệu đồng.

Trước đó, trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm 2025, trước Tết Nguyên đán, Đội QLTT số 5 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại ba hộ kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn các xã Mỹ Lợi và Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp kiểm tra cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn. Ảnh: Đội QLTT số 5

Cụ thể, vào các ngày 15-12, 24-12-2025 và 9-1, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 5 đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại các địa điểm kinh doanh nói trên. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện các hộ này đang kinh doanh 10 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone các loại đã qua sử dụng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, số điện thoại trên là hàng hóa nhập lậu, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản, thực hiện các thủ tục tạm giữ toàn bộ tang vật để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ba hộ kinh doanh vi phạm, đồng thời tịch thu toàn bộ số điện thoại nhập lậu.