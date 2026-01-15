Tạo điều kiện để hộ kinh doanh, doanh nghiệp kê khai thuế minh bạch 15/01/2026 14:41

(PLO)- Lồng ghép các kiến thức về thuế mới, chuyển đổi số trong kinh doanh thông qua mô hình trò chơi, các chuyên gia kỳ vọng bà con tiểu thương phường Cát Lái sẽ hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định của nhà nước.

Ngày 15-1, tại Hội trường Thuế TP.HCM đã diễn ra Chương trình tương tác “Lên Số - Lên Đời”, dành cho gần 300 hộ kinh doanh, tiểu thương, cá nhân kinh doanh... trên địa bàn phường Cát Lái.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số” 2025, do báo Tuổi Trẻ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục Thuế (Bộ Tài chính), Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với UBND phường Cát Lái tổ chức.

Chính quyền đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái (TP.HCM) cho biết phường Cát Lái có hơn 68.000 dân, khoảng 2.500 doanh nghiệp và hơn 2.600 hộ kinh doanh cá thể, trong đó phần lớn là các hộ nhỏ lẻ.

Phó chủ tịch UBND phường Cát Lái Phạm Văn Lành phát biểu. Ảnh: TH

Thời gian qua, phường đã phối hợp với các đơn vị để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách thuế mới, đặc biệt là lộ trình chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai, từ tháng 11 và 12-2025. Chương trình hôm nay cũng tiếp tục giúp làm rõ hơn các nội dung liên quan đến chính sách thuế, cung cấp thêm thông tin về chính sách thuế mới, giúp bà con tiểu thương hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định của nhà nước.

Chính quyền địa phương cũng cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện để hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển địa bàn phường Cát Lái.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ cũng nhìn nhận phường Cát Lái có vị trí đặc biệt, địa bàn kinh tế quan trọng của TP.HCM. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ, hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, người dân địa phương, đặc biệt tiểu thương đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển kinh doanh.

Vì thế, thông qua các chương trình này, kỳ vọng sẽ trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hộ kinh doanh chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi, giải đáp các vướng mắc phát sinh, hướng dẫn cách minh bạch hóa đầu vào và đầu ra bằng ứng dụng công nghệ, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn tín dụng tốt hơn...

Lồng ghép kiến thức thuế, chuyển đổi số qua tổ chức trò chơi

Tại chương trình, đại diện Thuế cơ sở 2 - TP.HCM đã trực tiếp phổ biến và hướng dẫn các nội dung thực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử theo quy định mới, theo Thông tư 152/2025/TT-BTC (có hiệu lực từ 01-01-2026). Đây là văn bản thay thế Thông tư 88/2021/TT-BTC, được kỳ vọng sẽ “cởi trói” cho hộ kinh doanh trong việc ghi chép sổ sách.

Theo Thông tư 152/2025/TT-BTC, người đại diện hộ kinh doanh có quyền lựa chọn cách tổ chức kế toán phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động. Hộ kinh doanh có thể tự ghi chép sổ sách kế toán, thuê dịch vụ kế toán hoặc bố trí người làm kế toán theo quy định pháp luật.

Theo đó, hộ kinh doanh có thể tự chọn hình thức lưu trữ chứng từ bằng sổ giấy hoặc điện tử và chỉ cần lưu trữ chứng từ trong 5 năm thay vì 10 năm như trước.

Đáng chú ý, Thông tư cho phép người thân trong gia đình như vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em ruột hoặc người quản lý, thủ kho, thủ quỹ kiêm nhiệm công tác kế toán. Quy định này giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ và hộ gia đình.

Các tiểu thương tham khảo bộ giải pháp chuyển đổi số kê khai. Ảnh: BTC

Để các kiến thức thuế, chuyển đổi số trên trở nên dễ hiểu, xen kẽ các phần chia sẻ của chuyên gia là các hoạt động minigame kiểm tra lại các kiến thức. Qua đó, hộ kinh doanh, tiểu thương có cơ hội nhận phần thưởng từ ban tổ chức và đơn vị đồng hành.

Chương trình còn có sự tham gia của các chuyên gia công nghệ, phần mềm và tài chính, giới thiệu các giải pháp công nghệ hiệu quả, giải pháp số hóa toàn diện giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, nâng cao hiệu quả kinh doanh và dễ dàng đáp ứng các quy định pháp lý mới.