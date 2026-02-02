Vietbank kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao 02/02/2026 19:03

Toàn cảnh Lễ tri ân và công bố các quyết định về nhân sự cấp cao Vietbank ngày 2-2-2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, kể từ ngày 2-2-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức Quyền Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Ngọc Lý giữ chức Phó Tổng Giám đốc, kể từ cùng thời điểm.

Hội đồng quản trị Vietbank ghi nhận và tri ân những đóng góp của bà Trần Tuấn Anh và ông Nguyễn Tiến Sỹ trong thời gian công tác, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của ngân hàng.

Trong hơn 3 năm đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc, bà Trần Tuấn Anh đã góp phần định hướng Vietbank phát triển theo hướng an toàn, ổn định và bền vững. Dưới sự điều hành của bà, Vietbank mở rộng thêm 14 trung tâm kinh doanh, nâng tổng số lên 132 điểm tại 26 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2023–2025, huy động vốn của ngân hàng tăng trưởng bình quân 16%/năm; lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng hơn 35% so với năm 2024 và gần gấp đôi so với năm 2023.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ gắn bó với Vietbank hơn 5 năm trên cương vị Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp phụ trách Khối Hỗ trợ Kinh doanh. Trong thời gian này, ông có nhiều đóng góp trong việc phát triển mạng lưới, quản lý hoạt động truyền thông – marketing và củng cố hình ảnh thương hiệu Vietbank trên thị trường.

Để bảo đảm hoạt động điều hành liên tục, Hội đồng quản trị Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Vietbank – giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Ông Ngọc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Vietbank bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực, giữ chức Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường năng lực cho Ban Điều hành.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Vietbank ghi nhận tổng tài sản đạt 196.969 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,76%. Ngân hàng cũng đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng.