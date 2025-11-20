Vietbank vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 20/11/2025 14:55

(PLO)- Ngày 19-11 tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) được vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ở hạng mục khối Doanh nghiệp vừa, đồng thời xếp thứ 5 trong ngành Ngân hàng cùng nhóm. Bảng xếp hạng do Anphabe - đơn vị tư vấn hàng đầu về thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tổ chức.

Kết quả được công bố dựa trên khảo sát thường niên quy mô lớn, thu hút hơn 73.000 đáp viên là người đi làm và sinh viên trên toàn quốc, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực.

Với những phản hồi tích cực từ lực lượng lao động có kinh nghiệm, cùng việc đáp ứng các tiêu chí khắt khe về Chỉ số Sức hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng (EBAI) và dữ liệu đo lường nội bộ, Vietbank đã xuất sắc góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực Vietbank nhận danh hiệu top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Theo đại diện Vietbank, kết quả này phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, đồng thời khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín được định hình xuyên suốt nhiều năm.

Trong hơn 18 năm qua, Vietbank kiên định với chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm, chú trọng đầu tư và đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm. Ngân hàng cũng đẩy mạnh phát triển đội ngũ kế thừa thông qua các chương trình như Vietbank Future Leaders, tạo điều kiện để nhân sự trẻ phát huy tiềm năng, trở thành thế hệ lãnh đạo tương lai, gắn bó dài lâu với tổ chức.

Bên cạnh chính sách đào tạo, Vietbank còn xây dựng chính sách thu nhập linh hoạt, cạnh tranh, gắn với kết quả hoàn thành KPI và chất lượng dịch vụ.

Ngân hàng thường xuyên triển khai các chương trình thi đua nội bộ hấp dẫn song hành cùng những chiến dịch kinh doanh trọng điểm như tăng trưởng tài khoản thanh toán, phát triển phí dịch vụ hay thúc đẩy doanh số ngoại hối. Những hoạt động này không chỉ tạo động lực cho nhân viên bứt phá mà còn góp phần kiến tạo môi trường làm việc năng động, gắn kết, giàu cảm hứng.

Song song, Vietbank xây dựng văn hóa cân bằng giữa công việc và đời sống tinh thần. Các sự kiện như Team Building, Ngày hội Gia đình, Ngày hội Sức khỏe... được tổ chức thường niên, tạo sân chơi gắn kết cho tập thể cán bộ nhân viên.

Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực nhân sự, năm 2025, Vietbank còn được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) - giải thưởng về kinh doanh uy tín hàng đầu khu vực châu Á, Asian Technology Excellence Awards 2025 - giải thưởng công nghệ uy tín hàng đầu khu vực châu Á.

Những giải thưởng này khẳng định năng lực của Vietbank trong việc duy trì hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, đồng thời ứng dụng công nghệ và mô hình vận hành linh hoạt phù hợp với bối cảnh thị trường mới.