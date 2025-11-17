Vietbank chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão lũ 17/11/2025 11:32

(PLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ”, nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trong thời gian qua, mưa lũ kéo dài tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hàng chục người tử vong, mất tích; nhà cửa, cơ sở hạ tầng hư hại nặng; tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trước tình hình này, người dân rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để nhanh chóng ổn định đời sống.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão.

Với tinh thần tương thân tương ái, Vietbank phát động quyên góp nội bộ, kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên chung tay đóng góp. Chương trình đã tiếp nhận hơn 350 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng từ ngân sách Vietbank và hơn 250 triệu đồng từ đóng góp tự nguyện của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên.

Nguồn hỗ trợ được triển khai ngay những ngày đầu tháng 11, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của ngân hàng, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và cộng đồng.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Vietbank, chia sẻ: “Mọi sự hỗ trợ lúc này đều mang ý nghĩa lớn, thể hiện nghĩa đồng bào và tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Vietbank hy vọng đóng góp này sẽ giúp người dân các tỉnh bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất và khôi phục sinh kế.”

Trước đó, ngày 28-10, Vietbank được trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

An sinh xã hội luôn là một phần trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của Vietbank. Ngân hàng cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức xã hội trong các chương trình nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng và xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.