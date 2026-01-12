Ngân hàng dẫn sóng, VN-Index bứt phá trong 'cơn mưa xanh' 12/01/2026 16:17

Chốt phiên giao dịch ngày 12-1-2026, nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép bùng nổ, sắc xanh lan tỏa toàn thị trường. Trong đó ngành ngân hàng 100% mã đều ghi nhận sắc xanh.

Nhóm ngân hàng làm trụ cột, nhóm tài nguyên tăng tích cực

Cuối phiên, VN-Index tăng 9,43 điểm, đạt 1.877,33 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,78 điểm, lên 251,88 điểm, trong khi UPCoM-Index chỉ nhích thêm 0,73 điểm, lên 122,56 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao. Riêng sàn HOSE, giá trị giao dịch đạt hơn 41.640 tỉ đồng, với khối lượng hơn 1,38 tỉ cổ phiếu. Trên HNX, giá trị giao dịch đạt trên 2.481 tỉ đồng, còn UPCoM ghi nhận hơn 1.130 tỉ đồng. Tính chung, toàn sàn giá trị giao dịch đạt trên 45.257 tỉ đồng.

Cổ phiếu ngành ngân hàng trong phiên ngày 12-1 đồng loạt tăng điểm. Ảnh: T.L

Dòng tiền trong phiên hôm nay cho thấy sự lan tỏa rõ nét, không chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu dẫn dắt mà mở rộng trên diện rộng, qua đó giúp thanh khoản duy trì ở mức cao. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 547 mã tăng giá, trong đó có 44 mã tăng kịch trần, trong khi số mã giảm chỉ dừng ở 265 mã.

Đáng chú ý, nhóm tài chính – ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đóng góp quyết định vào đà đi lên của chỉ số. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh và đồng thuận như VCB (+6,91%), BID (+6,95%), VPB (+6,9%), MBB (+3,3%), TCB (+3,68%)… Sự bứt phá đồng loạt này không chỉ củng cố xu hướng tích cực của nhóm ngân hàng mà còn trở thành động lực chính nâng đỡ và kéo thị trường đi lên trong phiên.

Nhóm tài nguyên cơ bản tiếp tục duy trì sắc thái tích cực, qua đó bổ trợ đáng kể cho xu hướng chung của thị trường. Nổi bật là cổ phiếu thép HPG tăng 4,96% và dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang ưu tiên các mã có vị thế đầu ngành. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu thép khác cũng tăng mạnh như NKG (+5,07%), HSG (+4,49%)… tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành và góp phần củng cố đà tăng chung của thị trường.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng mạnh

Theo thống kê của VSDC, đến ngày 31-12-2025, số lượng tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường đã đạt 11,87 triệu, tăng gần 2,6 triệu tài khoản so với cuối năm trước. Quy mô này không chỉ phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của nền nhà đầu tư mà còn cho thấy thị trường đã về đích sớm 5 năm so với mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt.

Riêng trong tháng 12-2025, thị trường ghi nhận thêm gần 280.000 tài khoản mới, gần như toàn bộ đến từ nhà đầu tư trong nước. Trong đó, lực tăng chủ yếu vẫn là nhà đầu tư cá nhân với hơn 279.000 tài khoản mở mới, đưa tổng số tài khoản cá nhân trong nước lên trên 11,8 triệu. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng chậm hơn, đạt hơn 19.200 tài khoản.

Diễn biến này cho thấy sức hút của thị trường chứng khoán đối với dòng vốn trong nước tiếp tục được duy trì, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng nhà đầu tư, hạ tầng thị trường và các chuẩn mực vận hành trong giai đoạn phát triển chiều sâu.