VN-Index bứt phá gần 28 điểm, lập kỷ lục cao chưa từng có 06/01/2026 16:20

(PLO)- VN-Index mở màn 2026 bằng cú bứt phá ấn tượng ngay phiên thứ hai, vượt mốc 1.800 điểm, mở ra một năm đầy cơ hội và thanh khoản sôi động.

Phiên giao dịch ngày 6-1-2026 tiếp nối đà tăng đầu năm, VN-Index mở cửa và duy trì xu hướng tích cực suốt cả phiên. Chỉ số đóng cửa tăng gần 28 điểm, tương ứng 1,56%, với thanh khoản đạt gần 27.445 tỉ đồng trên sàn HOSE, tăng 6% so với phiên trước. Lực mua lan tỏa mạnh trên các nhóm ngân hàng, dầu khí, bán lẻ, chứng khoán và bất động sản, thể hiện tâm lý nhà đầu tư hứng khởi và dòng tiền dồi dào.

Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,22 điểm xuống 246,52, còn UPCoM-Index hạ 0,47 điểm, đóng cửa tại 120,14 điểm.

Đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 545 tỉ đồng trên cả ba sàn, đánh dấu phiên bán ròng thứ hai liên tiếp, phần nào kìm hãm đà tăng của thị trường.

Ngày 6-1, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến chỉ số VN-Index lần đầu trong lịch sử vượt xa khỏi mốc 1.800 điểm. Ảnh: T.L

Dù vậy, thị trường vẫn được dự báo hưởng lợi từ nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực. Áp lực tỉ giá năm 2025 tăng khoảng 3%, thấp hơn đáng kể so với dự báo đầu năm 2025 và năm 2024, trong khi xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực lên tỉ giá.

Những điều kiện này mở ra cơ hội dòng vốn ngoại quay trở lại, thanh khoản thị trường cải thiện, tăng trưởng kinh tế ổn định, đồng thời các biện pháp cải cách và nâng hạng thị trường chứng khoán củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và cả năm 2025 vừa công bố bởi Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sức bật mạnh mẽ so với năm trước.

Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 29.328,2 tỉ đồng/phiên, tăng 39,1% so với năm 2024, thị trường trái phiếu giao dịch bình quân 15.300 tỉ đồng/phiên, tăng 26,1%.

Trong khi thị trường chứng khoán phái sinh duy trì động lực cao, với 243.418 hợp đồng/phiên, tăng 15,2%. Những con số này phản ánh xu hướng tăng trưởng thanh khoản mạnh mẽ và sự quan tâm ngày càng gia tăng của nhà đầu tư đối với các kênh đầu tư trên thị trường tài chính.