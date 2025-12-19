Đằng sau biến động của giá vàng 19/12/2025 14:44

(PLO)- Giá vàng đang giảm nhưng cơ hội tăng tốc vẫn còn ở phía trước.

Giá vàng thế giới hôm nay (19-12) chạm mức 4.328 USD/ounce, tương đương 139 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, giá vàng mất 27 USD/ounce, tương đương 900.000 đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm nhẹ vì thị trường phản ứng với số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Điều này làm suy yếu vai trò của kim loại quý như một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Tuy vậy, đà giảm được kìm hãm phần nào nhờ tín hiệu kém tích cực từ thị trường lao động Mỹ. Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 11 tăng cao hơn dự báo, làm dấy lên kỳ vọng về môi trường lãi suất bớt khắt khe trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích Tập đoàn tài chính City Index (Anh), cho biết việc lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến đã trực tiếp làm suy giảm nhu cầu nắm giữ vàng như một bảo hiểm chống lạm phát.

Phản ứng điều chỉnh của giá vàng sau báo cáo lạm phát là điều dễ hiểu. Một trong những động lực quan trọng giúp vàng tăng mạnh những năm gần đây chính là lạm phát cao làm xói mòn giá trị của các đồng tiền pháp định.

Trong bối cảnh đó, vàng vốn là tài sản không sinh lời, thường được ưa chuộng khi lãi suất ở mức thấp và rủi ro lạm phát gia tăng. Dù chịu áp lực ngắn hạn, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được nhiều tổ chức tài chính đánh giá tích cực.

Ngân hàng BMO Capital Markets (Canada) nhận định giá vàng vẫn còn dư địa tăng trưởng trong năm 2026.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa mới nhất, BMO dự báo giá vàng có thể đạt đỉnh trong nửa đầu năm 2026, với mức giá trung bình khoảng 4.600 USD/ounce.

Theo các chuyên gia của ngân hàng này, thị trường vàng đang bước vào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên này được dẫn dắt bởi những động lực nhu cầu mang tính cấu trúc, nổi bật là xu hướng “phi đô la hóa” trên phạm vi toàn cầu.

Cùng quan điểm lạc quan, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch Công ty vàng Zaner Metals, cho rằng xu hướng chủ đạo của vàng vẫn rất tích cực, bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Giá vàng có thể sớm bứt phá trở lại, với mục tiêu trước mắt quanh mức 4.515 USD/ounce. Đồng thời, thị trường không loại trừ khả năng giá vàng chinh phục cột mốc tâm lý 5.000 USD/ounce trong chu kỳ tăng hiện tại.