Ngân hàng Pháp khuyến nghị nhà đầu tư nên làm điều này với vàng 16/12/2025 14:24

(PLO)-Giá vàng sẽ tiếp tục vượt trội so với đồng USD ít nhất đến năm 2026.

Trong nhận định mới nhất, Ngân hàng Société Générale (Pháp) cho biết giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

"Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 0,5% trước tháng 4 năm tới, phù hợp với kỳ vọng hiện tại của thị trường. Nếu kịch bản này xảy ra, chính sách tiền tệ sẽ tiến gần hơn mức trung tính, qua đó hỗ trợ quá trình nới lỏng dần các điều kiện tài chính. Lãi suất giảm, giá vàng sẽ được tiếp thêm năng lượng", Société Générale đánh giá.

Các chuyên gia của Société Générale tiếp tục tái khẳng định dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce (160 triệu đồng/lượng) vào cuối năm 2026.

Société Générale khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân tiếp tục đa dạng hóa tài sản và gia tăng nắm giữ vàng. Nhà đầu tư nên mua vào khi giá điều chỉnh, bởi các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD.

Đồng thời, vàng vẫn là công cụ phòng vệ hiệu quả trước nhiều rủi ro, bao gồm khả năng Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hơn sau những thay đổi ở cấp lãnh đạo cao nhất.