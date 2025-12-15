Người mua vàng cần quan sát thông tin mới này 15/12/2025 11:08

(PLO)-Một loạt các thông tin quan trọng sẽ tác động mạnh đến giá trị đầu tư của người mua vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay (15-12) chạm mốc 4.328 USD/ounce, tương đương 138,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang trong giai đoạn hồi phục, giúp người mua vàng gia tăng giá trị tài sản.

Trong nhận định mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, đà tăng kỷ lục của vàng, được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị và lo ngại về việc nới lỏng chính sách tài khóa trên toàn thế giới, đã nâng giá kim loại quý này hơn 50% trong năm nay và hơn 150% trong ba năm qua.

"Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng vàng sẽ tiếp tục vượt trội so với cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu vào năm 2026. Giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.500 USD/ounce (144 triệu đồng/lượng) trong 12 tháng tới" - Standard Chartered nhận định.

Ngân hàng Bank of America cũng đưa ra dự báo về giá vàng trung bình là 4.538 USD/ounce (145 triệu đồng/lượng), với thị trường đạt mức cao nhất là 5.000 USD/ounce, tương đương 160 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cùng nhận định, việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm 2026, kết hợp với lạm phát dai dẳng, sẽ đẩy nhiều nhà đầu tư rời khỏi trái phiếu và chuyển sang vàng.

Vàng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư vào năm 2026, khi mối tương quan giữa thị trường cổ phiếu Mỹ và giá trái phiếu vẫn ở mức cao lịch sử.