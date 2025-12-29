​Giá vàng miếng SJC đi ngang, bạc và bạch kim biến động mạnh 29/12/2025 10:28

(PLO)- Thị trường kim loại quý trong nước biến động phân hóa rõ nét khi giá vàng miếng SJC đi ngang, vàng nhẫn 9999 hạ nhiệt còn bạc vẫn giữ đà tăng mạnh từ đầu tháng 12.

Ngày 29-12, thị trường kim loại quý đồng loạt điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng nóng. Giá vàng thế giới lùi 42 USD/ounce khỏi vùng đỉnh lịch sử, về 4.450 USD/ounce. Bạc cũng hạ nhiệt, rời mốc 79 USD/ounce xuống còn 76,68 USD/ounce. Đáng chú ý nhất là bạch kim, khi vừa xác lập kỷ lục 2.461 USD/ounce đã nhanh chóng “bốc hơi” 112 USD/ounce chỉ sau một đêm.

Áp lực chốt lời ở nhóm kim loại quý

Xét theo tỉ lệ, vàng giao ngay giảm 0,67%, bạc mất 3,61%, trong khi bạch kim tuột dốc tới 4,49%, cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng rõ rệt ở nhóm kim loại quý. Đà giảm của kim loại quý chủ yếu do nhu cầu chốt lời khi giá liên tục leo thang.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đi ngang khi Công ty SJC giữ nguyên mức giá 157,7 – 159,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 cũng được doanh nghiệp này giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa cuối tuần trước, xuống còn 152,5 – 155,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Ảnh: T.L

Đối với bạc, Công ty Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng ngay khi mở cửa phiên sáng đã bật lên 80,96 triệu đồng/kg (mua) và 83,04 triệu đồng/kg (bán), nhưng chỉ vài phút sau, bảng điện giá bạc tại doanh nghiệp này đã điều chỉnh giảm 600.000 đồng/kg. Dù vậy, so với cuối tuần trước, hiện mỗi kg bạc tại đây tăng lần lượt 5 - 5,1 triệu đồng.

Từ đầu tháng 12 đến nay, giá bạc tại Sacombank tăng khoảng 25,5 triệu đồng/kg, cao hơn đáng kể so với mức tăng của vàng. Với cùng 155,5 triệu đồng, nếu đầu tư vào vàng miếng SJC, nhà đầu tư hiện ghi nhận mức lãi khoảng 4,5 triệu đồng. Trong khi đó, phân bổ cùng số tiền sang bạc trong giai đoạn này mang lại khoản lợi nhuận xấp xỉ 70 triệu đồng, phản ánh sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả sinh lời giữa hai kim loại quý.

Vì sao Goldman Sachs lạc quan nhất với vàng?

Theo các chiến lược gia hàng hóa của Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs, vàng được đánh giá là lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất trên toàn thị trường hàng hóa trong năm 2026. Trong kịch bản các nhà đầu tư tư nhân cùng ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục, giá vàng hoàn toàn có thể vượt mốc cơ sở 4.900 USD/ounce,

Trong báo cáo Triển vọng Hàng hóa năm 2026, Goldman Sachs nhấn mạnh cuộc cạnh tranh quyết liệt về trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với những biến động trong cán cân cung cầu năng lượng toàn cầu, đang là các trụ cột định hình niềm tin của họ đối với thị trường hàng hóa.

Trong toàn bộ rổ hàng hóa được phân tích, vàng ngày càng được xem là bộ đệm chiến lược trong dự trữ ngoại hối. Theo khảo sát của World Gold Council công bố hồi tháng 6, nhiều ngân hàng trung ương dự kiến tiếp tục tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, bất chấp mặt bằng giá đã ở mức cao.

Đáng chú ý, trong quý III-2025, nhu cầu vàng toàn cầu đạt 1.313 tấn, mức cao nhất từng được ghi nhận, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nhu cầu đầu tư. Trung Quốc tiếp tục là quốc gia mua vàng nhiều nhất khi nâng dự trữ vàng lên 81,32 triệu ounce vào cuối tháng 11, đánh dấu tháng mua ròng thứ 13 liên tiếp.

Theo các dự báo, trong năm 2026, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục mua ròng khoảng 70 tấn vàng mỗi tháng, tương đương khoảng 840 tấn/năm. Mức này gần sát với bình quân 12 tháng gần nhất (66 tấn/tháng), nhưng vẫn cao gấp khoảng bốn lần so với nhịp mua trung bình trước năm 2022.

Thực tế cho thấy, kể từ năm 2022, các ngân hàng trung ương đã bước vào một chu kỳ tích lũy vàng mạnh mẽ, với lượng mua ròng bình quân xấp xỉ 1.000 tấn mỗi năm. Sang năm nay, tốc độ gia tăng dự trữ vàng chính thức được dự báo giảm nhẹ, về vùng 750–900 tấn, song không mang tính đảo chiều. Bước sang năm 2026, giới phân tích cho rằng nhịp mua ròng sẽ được duy trì ổn định quanh mặt bằng cao mới, qua đó tiếp tục củng cố vai trò chiến lược của vàng trong cấu trúc dự trữ toàn cầu.

Ngoài lực cầu từ ngân hàng trung ương, Goldman Sachs cho rằng giá vàng còn dư địa tăng cao hơn so với các dự báo hiện tại nếu dòng tiền từ nhà đầu tư tư nhân tiếp tục gia tăng.

Theo Goldman Sachs, các quỹ ETF vàng hiện chỉ chiếm 0,17% danh mục tài chính của nhà đầu tư tư nhân Mỹ, thấp hơn 6 điểm cơ bản so với đỉnh năm 2012. Ước tính cho thấy, mỗi khi tỉ trọng vàng trong danh mục tài chính Mỹ tăng thêm 1 điểm cơ bản (do mua ròng, không phải do giá tăng), giá vàng có thể tăng khoảng 1,4%.