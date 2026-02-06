Vàng nhẫn lên ngôi, SJC mất dần 'quyền lực giá'? 06/02/2026 13:58

Sau những phiên biến động dữ dội của thị trường quốc tế, giá vàng trong nước bước vào trạng thái phân hóa rõ rệt. Mỗi phân khúc một nhịp điệu, phản ánh khác biệt về cung cầu, tâm lý nắm giữ và chiến lược của nhà đầu tư trong bối cảnh nhiều rủi ro đan xen.

​Vàng nhẫn tăng sức hấp dẫn

​Ngay từ đầu giờ sáng ngày 6-2, giá vàng trong nước xuất hiện chênh lệch rõ giữa vàng miếng và vàng nhẫn 9999. Theo đó, mở phiên giao dịch, Công ty SJC giảm ngay 2,6 triệu đồng mỗi lượng so với chiều hôm qua, trong khi vàng nhẫn 9999 chỉ hạ nhẹ 400.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, về cuối phiên sáng, diễn biến đảo chiều, vàng miếng chỉ còn giảm 1,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn SJC bất ngờ tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với đầu ngày.

​Theo đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 172,4 – 175,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn trơn giao dịch quanh 171,9 – 174,9 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa hai sản phẩm chỉ còn khoảng 500.000 đồng.

​Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng được điều chỉnh tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng trong buổi sáng, sau đó nhanh chóng thu hẹp đà tăng, chỉ còn cao hơn 800.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Hiện, vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 173,4 - 175,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại một số nơi được niêm yết cao hơn so với vàng miếng SJC. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang có mức giá mua bán ở mức 172,4 - 175,4 triệu đồng/lượng. Dù đã giảm khoảng 3,1 triệu đồng so với mức đỉnh trong phiên hôm qua, đây vẫn là vùng giá cao nhất trên thị trường vàng nhẫn, thậm chí vượt cả giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường quốc tế, sau khi mất khoảng 200 USD/ounce trong phiên trước, giá vàng đã nhanh chóng đảo chiều, phục hồi lên vùng 4.820 USD/ounce, tăng 44 USD/ounce so với mức đáy gần nhất.

Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 152 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy, vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch tiếp tục duy trì ở vùng rất cao.

Dòng tiền trú ẩn đẩy vàng đầu tư lên ngôi

Theo Kitco, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho thấy nhu cầu mua vàng tại Trung Quốc đang đổi hướng rõ rệt. Năm 2025, tổng lượng tiêu thụ vàng của Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp, song dòng tiền lại rời bỏ trang sức để chuyển mạnh sang vàng miếng và vàng xu (gold bars và gold coins), cho thấy tâm lý trú ẩn trước môi trường bất định.

Cụ thể, tiêu thụ vàng của Trung Quốc năm 2025 giảm 3,57%, xuống còn 950,096 tấn, nối tiếp mức giảm 9,58% của năm 2024. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu tiêu dùng: lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số vàng miếng và vàng xu vượt qua vàng trang sức.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, nhu cầu mua trang sức vàng đã lao dốc tới 31,61%, chỉ còn 363,836 tấn, chiếm 38,29% tổng tiêu thụ, thấp hơn nhiều so với mức trên 50% của các năm trước. Ngược lại, lượng mua vàng thỏi và vàng xu tăng năm thứ hai liên tiếp, vọt lên 504,238 tấn, tăng 35,14% và chiếm hơn một nửa tổng nhu cầu vàng.

Sự gia tăng mạnh của vàng đầu tư không chỉ bù đắp phần lớn mức sụt giảm của trang sức mà còn cho thấy vàng đang ngày càng được người dân Trung Quốc coi là tài sản phòng thủ, thay vì vật phẩm tiêu dùng.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá vàng tăng gần 65% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), giá vàng cũng tăng xấp xỉ 60%, khiến trang sức trở nên đắt đỏ do phải gánh thêm tiền công và chi phí chế tác, trong khi giá trị bán lại thấp, làm người mua ngày càng dè dặt.

Thị trường vàng toàn cầu thời gian qua biến động rất mạnh. Cuối tháng 1, giá vàng giao ngay từng lao dốc gần 10% chỉ trong một phiên, mức giảm sâu nhất kể từ năm 1983 – trước khi nhanh chóng đảo chiều, ghi nhận mức tăng ngày tới 5,86%, cao nhất kể từ năm 2008. Những biến động lớn này càng khiến vàng được nhà đầu tư nhìn nhận như một kênh phòng vệ rủi ro quan trọng.

Ở chiều cung, Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết sản lượng vàng khai thác từ nguồn trong nước năm 2025 tăng nhẹ 1,09%, đạt 381,339 tấn. Mức tăng không lớn, song đủ để giúp nguồn cung duy trì tương đối ổn định trong bối cảnh nhu cầu vàng đầu tư gia tăng.