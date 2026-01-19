Vàng nhẫn 9999 áp sát vàng miếng, lập kỷ lục 164,5 triệu đồng/lượng 19/01/2026 13:40

(PLO)- Lần đầu tiên giá vàng nhẫn 9999 vươn lên 164,5 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn vàng miếng SJC nửa triệu đồng, đà tăng mạnh phản ánh áp lực từ thị trường quốc tế và nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Trong khi vàng miếng vừa thiết lập đỉnh mới ở mức 165 triệu đồng/lượng thì vàng nhẫn 9999 cũng lần đầu tiên trong lịch sử vươn lên vùng giá 164,5 triệu đồng/lượng do áp lực từ đà tăng của giá vàng thế giới.

​Sáng 19-1, ngay khi mở cửa phiên giao dịch, giá vàng trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng sốc, nhanh chóng leo lên những mốc cao chưa từng ghi nhận.

​Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng miếng được điều chỉnh tăng thêm 2,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 163 – 165 triệu đồng/lượng (mua – bán).

​Tại Công ty Mi Hồng, giá mua vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng. Theo đó, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn do doanh nghiệp này sản xuất đều được giao dịch chung một mặt bằng giá 163,5 – 165 triệu đồng/lượng.

​Trong khi đó, dù cũng điều chỉnh tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng nhưng vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC hiện vẫn thấp hơn, giao dịch quanh mức 159,7 – 162,2 triệu đồng/lượng.

​Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn 9999 được nâng thêm 2 triệu đồng/lượng, lên mức 160 – 163 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải hiện là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường sau khi tăng thêm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua – bán lên 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này chính thức xác lập kỷ lục mới đối với vàng nhẫn 9999 tại thị trường trong nước.

​Tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng SJC đã tăng khoảng 12 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 cũng leo thêm gần 11 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, chốt phiên giao dịch, giá vàng thế giới tăng mạnh 71,6 USD/ounce, lên mức 4.669 USD/ounce (có thời điểm bật lên 4.689 USD/ounce).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 340 USD/ounce, tương đương mức tăng xấp xỉ 11 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước đang bám sát, thậm chí có thời điểm tăng nóng hơn xu hướng toàn cầu.

​Kim loại quý màu vàng tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang trên diện rộng. Chỉ sau hai tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, thị trường tài chính toàn cầu đã liên tiếp hứng chịu các cú sốc, từ động thái can thiệp của Mỹ vào Venezuela cho tới những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland, khiến tâm lý phòng thủ của giới đầu tư gia tăng mạnh.

​Chưa kể các ngân hàng trung ương tiếp tục đẩy mạnh tích lũy vàng, trong khi dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vẫn duy trì xu hướng đi lên. Đây là yếu tố củng cố lực cầu dài hạn trên thị trường kim loại quý và trở thành bệ đỡ quan trọng cho mặt bằng giá vàng ở vùng cao hiện nay.