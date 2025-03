Giá vàng nhẫn 9999 rớt khỏi mốc 100 triệu đồng mỗi lượng 20/03/2025 16:01

Đầu giờ chiều ngày 20-3, giá vàng tại TP.HCM đồng loạt rời bỏ mốc 100 triệu đồng, trong khi đó một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội vẫn "cố thủ" ở ngưỡng trên 100 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 giảm nhẹ

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và cộng thêm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều qua. Dù vậy, giá mua vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn tại doanh nghiệp này được niêm yết lần lượt ở mức 97,7 – 97,8 triệu đồng/lượng, bán ra có mức giá từ 99,7 – 99,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua đối với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 9999, và giữ nguyên giá bán ra so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua – bán vàng miếng SJC xuống 97,5 – 99,8 triệu đồng/lượng, và vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch với giá 97,3 – 99,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua – bán cũng được doanh nghiệp này nới rộng từ 1,5 triệu đồng lên tới 2,3 triệu đồng nhằm ứng biến trước diễn biến trồi sụt bất thường của thị trường vàng thế giới.

Dù điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, nhưng giá bán vàng nhẫn 9999 tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Bảo Tín Mạnh Hải vẫn đứng ở mức đỉnh 100,6 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào giảm xuống 98,85 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua nửa triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC đồng loạt giảm. Ảnh: T.L

Trên thị trường “ngoại”, giá vàng dao động quanh mức 3.040 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với phiên gần nhất, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 94,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn gần 6 triệu đồng/lượng. Trong khi nhiều ngày trước, khoảng cách này chỉ dao động từ 1 – 1,5 triệu đồng.

Cần phân biệt rạch ròi giữa vàng trang sức và vàng miếng SJC

Ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc Công ty PNJ cho biết: "Không chỉ hiệp hội kim hoàn TP.HCM, mà bản thân Công ty PNJ cũng đã có kiến nghị gửi lên cơ quan chức năng về việc cần phân biệt rõ ràng giữa vàng trang sức và vàng miếng SJC, để có cơ chế quản lý riêng đối với từng mặt hàng.

Hiện nay, chính sách quản lý của cơ quan chức năng đối với ngành vàng đang có sự đánh đồng giữa trang sức và vàng miếng SJC. Do đó, chúng tôi cho rằng cơ quan quản lý cần có cơ chế riêng cho vàng miếng và vàng trang sức. Với trang sức thì cần cho nhập vàng nguyên liệu. Theo tính toán của chúng tôi, nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức chỉ khoảng 1-2 tỉ USD/năm, đây là khoản ngoại tệ thấp hơn so với nhập khẩu điện thoại, và thấp hơn rất nhiều so với nhập khẩu xe hơi. Vì vậy, việc cho nhập khẩu vàng nguyên liệu không gây sức ép lên tỉ giá"

"Đối với quản lý vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức lại càng đơn giản hơn. Bởi chỉ cần kiểm tra khối lượng đầu vào, đầu ra, thành phẩm là bao nhiêu là sẽ biết được cam kết sử dụng vàng nguyên liệu của doanh nghiệp có đúng so với cam kết hay không. Trong khi đó, toàn bộ quá trình nhập hàng, sản xuất hàng, bán hàng đều được quản lý rất cụ thể, minh bạch.

Hơn nữa, trong một chừng mực nào đó, việc dùng 1-2 tỉ USD để nhập vàng nguyên liệu và sản xuất vàng trang sức, và đây vẫn là một tài sản tài chính của người dân. Trong khi đó một lượng ngoại tệ không nhỏ đang được dùng để mua trái cây nhập khẩu, túi xách hàng hiệu thì đó dòng tiền đó chỉ có đi ra chứ không hề hình thành tài sản, tích sản cho người tiêu dùng"- ông Thông cho biết.

Riêng về việc vàng không giấy tờ có bán được không? Trao đổi với PLO, ông Lê Trí Thông cho biết: "Khi nguồn vàng nguyên liệu khan hiếm thì doanh nghiệp buộc phải chuyển qua bài toán là thu mua lại trang sức cũ. Nhưng để biến những trang sức cũ này thành nguyên liệu cũng cần trải qua công đoạn nóng chảy, phân kim, định lượng lại cho đủ tuổi vàng. Và tất cả những quá trình này đều làm tiêu tốn thêm chi phí của doanh nghiệp. Trong khi đó, trước đây khi được nhập vàng nguyên liệu thì chúng tôi đưa vào sản xuất ngay mà không tốn thời gian, chi phí cho giai đoạn phân kim. Chưa kể, quá trình này có thể còn khiến cả doanh và người tiêu dùng thiệt hại vì khi buổi sáng mang vàng đến bán thì thợ kim hoàn phải đi test, đến khi có kết quả thì giá lại thay đổi".