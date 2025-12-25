F88 và MoMo hợp tác đưa tài chính bình dân đến người dùng số 25/12/2025 16:15

(PLO)- F88 và MoMo mở rộng hợp tác toàn diện, tạo thêm kênh thuận tiện giúp người dùng tiếp cận dịch vụ vay và thanh toán khoản vay cầm cố trên nền tảng số.

Hợp tác giữa F88 và MoMo mở ra kênh tiếp cận mới, có thể cho phép hơn 30 triệu người dùng MoMo dễ dàng tiếp cận dịch vụ vay cầm cố ngay trên ứng dụng.

Đây là bước phát triển tiếp theo sau giai đoạn hợp tác ban đầu từ năm 2018. Trước đó, F88 chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện nạp, rút tiền ví MoMo tại hệ thống cửa hàng.

Số hóa quy trình vay cầm cố

Trọng tâm của giai đoạn mở rộng này là đưa dịch vụ vay cầm cố ô tô, xe máy của F88 lên ứng dụng MoMo. Khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quy trình khởi tạo khoản vay ngay trên điện thoại. Các bước bao gồm kiểm tra điều kiện vay, xác thực giấy tờ xe bằng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR), nhận mức đề nghị vay dự kiến và chọn điểm giao dịch F88 gần nhất.

Tại điểm giao dịch, khách hàng được thẩm định và tư vấn số tiền vay cuối cùng trước khi ký hợp đồng điện tử. Sau đó, khoản vay sẽ được giải ngân trực tiếp trên ứng dụng MoMo.

Ông Phạm Trần Long, Phó Tổng Giám đốc F88 cho biết hợp tác toàn diện với MoMo giúp F88 tiếp cận với tệp khách hàng bình dân, nhóm người dùng phổ thông trên ví điện tử này. Đây là cơ hội để phục vụ những khách hàng chưa được các tổ chức tài chính truyền thống quan tâm.

Thông qua hệ sinh thái số của MoMo, F88 đưa các giải pháp vay và thanh toán minh bạch đến gần hơn với khách hàng, đáp ứng nhu cầu tài chính nhỏ lẻ, nhanh chóng. Sự hợp tác này mang lại lợi ích song phương khi F88 mở rộng kênh tiếp cận online, còn MoMo gia tăng độ phủ offline nhờ mạng lưới hơn 900 điểm giao dịch của đối tác trên toàn quốc.

Song song với việc tích hợp dịch vụ vay, MoMo cũng trở thành kênh thanh toán khoản vay chính thức cho khách hàng F88. Người vay chỉ cần nhập mã hợp đồng, toàn bộ số tiền cần thanh toán và lịch sử trả nợ sẽ được hiển thị, cập nhật theo thời gian thực. Đây là cải tiến quan trọng so với các hình thức thanh toán truyền thống vốn dễ phát sinh sai lệch hoặc phụ thuộc vào quy trình thủ công.

Về phía đối tác, ông Đỗ Quang Thuận, Phó Tổng Giám đốc Thường trực MoMo nhận định doanh nghiệp đang tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Ví điện tử này hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ vòng đời tài chính, từ tiếp cận nguồn vốn đến thanh toán và quản lý chi tiêu. Việc bắt tay cùng F88 góp phần củng cố hệ sinh thái, tạo điều kiện để đa dạng nhóm khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính thiết thực.

Hai bên định hướng dự kiến năm 2026 sẽ triển khai dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản MoMo, dịch vụ nạp và rút ví MoMo tại hơn 950 điểm giao dịch của F88 trên toàn quốc. Sự kết hợp giữa mạng lưới cửa hàng vật lý và nền tảng công nghệ được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông trên thị trường tài chính tiêu dùng.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng nhờ số hóa

Chiến lược đưa dịch vụ vay cầm cố lên các nền tảng số thông qua việc bắt tay với các đối tác công nghệ lớn là trọng tâm của F88. Trước đó, F88 cũng đã hợp tác với ZaloPay để triển khai kênh đăng ký vay trực tuyến nhằm mở rộng hệ sinh thái phân phối.

Những nỗ lực này đang phản ánh rõ nét vào kết quả kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị giải ngân của F88 đạt 11.485 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Riêng quý III-2025, mức giải ngân đạt 4.339 tỉ đồng, cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây.

Số lượng khách hàng vay mới đạt gần 70.700 người, trong khi số hợp đồng mở mới vượt 246.700, lần lượt tăng 16% và 82% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ từ hai lần trở lên cũng tăng mạnh từ 58% (quý I-2025) lên 68% vào quý III-2025. Điều này phản ánh nhu cầu vay cầm cố tiếp tục gia tăng và ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn F88 như một giải pháp tài chính tin cậy.

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng cạnh tranh gay gắt, việc duy trì tăng trưởng giải ngân cùng tỉ lệ khách hàng trung thành cao cho thấy F88 đang vận hành hiệu quả. Doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị vay cầm cố được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất hiện nay.