F88 khởi động dự án 'Tri thức xanh' phổ cập tài chính cho người dân 04/10/2025 10:44

(PLO)- Dự án hướng tới mục tiêu giúp người dân, ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận kiến thức tài chính cơ bản và ứng dụng vào đời sống, từ đó người dân có thể chủ động phòng tránh rủi ro và từng bước xây dựng thói quen tích lũy cho tương lai.

Ngày 3-10-2025, Công ty F88 chính thức công bố dự án “Tri thức xanh” – một chương trình giáo dục tài chính cộng đồng với quy mô toàn quốc, hướng đến công nhân, lao động tự do và phụ nữ yếu thế.

Dự án được triển khai dưới sự phối hợp chuyên môn của Học viện Ngân hàng, cùng sự đồng hành và tài trợ từ Bảo hiểm Bảo Minh và Ngân hàng CIMB Việt Nam, kết hợp giữa đào tạo thực tiễn và ứng dụng công nghệ để mang lại những kiến thức tài chính dễ tiếp cận và áp dụng ngay trong đời sống.

Ký kết hợp tác giữa “Tri thức xanh” và Học viện Ngân Hàng.

Theo khảo sát S&P Global Finlit Survey, chỉ 24% người trưởng thành tại Việt Nam có hiểu biết tài chính, trong khi 80% chưa từng được trang bị kỹ năng quản lý tiền bạc. Dù nhiều chương trình đã triển khai, phần lớn chỉ tập trung vào học sinh - sinh viên và mang tính truyền thông ngắn hạn. Nhóm công nhân, lao động phổ thông, phụ nữ nội trợ lại ít cơ hội tiếp cận. Từ khoảng trống này, F88 khởi động dự án “Tri thức xanh” với mục tiêu mang giáo dục tài chính thiết thực, gần gũi đến cộng đồng.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc F88 nhấn mạnh rằng: “Tri thức xanh không chỉ là một chương trình đào tạo phổ cập tài chính đơn thuần, mà còn là hành trình lan tỏa tri thức. Mục tiêu của dự án là giúp mọi người, ở bất kỳ đâu, đều có cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính cơ bản và biết cách ứng dụng vào đời sống hằng ngày. Qua đó, người dân có thể chủ động phòng tránh rủi ro và từng bước xây dựng thói quen tích lũy cho tương lai”.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc F88 phát biểu tại buổi lễ.

Khởi động từ tháng 10-2025, Dự án “Tri thức xanh” dự kiến sẽ mở những lớp học trong các tháng 10, 11 và 12 tại Hà Nội, Bắc Ninh và Đắk Lắk, với khoảng 150 học viên tham gia tạo tiền đề để mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo.

Trong giai đoạn 2025 đến 2029, Dự án “Tri thức xanh” đặt mục tiêu mở rộng trên phạm vi toàn quốc, với khoảng 3.000 học viên tham gia và kỳ vọng ít nhất 15% trong số đó sẽ cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống chỉ sau 6 tháng.

Đại diện Học viện Ngân hàng PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học Viện Ngân hàng cho biết: “Dự án “Tri thức xanh” được đánh giá là một hoạt động giàu tính nhân văn, hứa hẹn mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Thông qua các lớp học, học viên có cơ hội nâng cao kiến thức về tài chính cá nhân, từ quản lý chi tiêu, tiết kiệm đến đầu tư, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống và từng bước hiện thực hóa ước mơ. Quan trọng hơn, dự án còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam”.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học Viện Ngân hàng phát biểu tại buổi lễ.

Là đối tác chiến lược gắn bó nhiều năm với F88, ngân hàng CIMB Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dự án “Tri thức xanh” bởi ý nghĩa nhân văn mà chương trình mang lại. Bà Lê Hiền Trang - Giám đốc Khối Chiến lược và Truyền thông Ngân hàng CIMB Việt Nam chia sẻ: “CIMB Việt Nam đồng hành cùng Tri thức xanh với niềm tin rằng giáo dục tài chính là bước khởi đầu cho một tương lai tài chính vững vàng. Khi mỗi người hiểu cách chi tiêu thông minh và tiết kiệm đúng cách, họ sẽ tự tin tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và làm chủ cuộc sống tài chính của chính mình”.

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối Truyền thông và tiếp thị F88 - Đại diện dự án “Tri Thức Xanh” nhận tài trợ từ Bảo hiểm Bảo Minh.

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối Truyền thông và tiếp thị F88 - Đại diện dự án “Tri Thức Xanh” nhận tài trợ từ Ngân hàng CIMB Việt Nam.

Khác với nhiều chương trình giáo dục tài chính trước đây, “Tri thức xanh” được thiết kế ngắn gọn, thực tế và dễ áp dụng, đặc biệt phù hợp với những người chưa có nền tảng tài chính. Các buổi học kết hợp nhiều phương pháp như thực hành, trò chơi tình huống, thảo luận nhóm và hướng dẫn 1-1… Nội dung tập trung vào kỹ năng cơ bản như lập kế hoạch chi tiêu, duy trì thói quen tiết kiệm, hiểu và tránh rủi ro từ vay nóng hay tín dụng đen, đồng thời biết cách lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp để bảo vệ gia đình.

Ngay trong lễ ra mắt, F88 cũng giới thiệu ứng dụng “Ví xanh” - một công cụ quản lý chi tiêu cá nhân được phát triển để đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình tham gia. Ứng dụng giúp theo dõi thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm hằng ngày ngay trên điện thoại, tích hợp tính năng nhắc nhở và báo cáo tài chính cá nhân trực quan, biến kiến thức học được thành hành động cụ thể trong đời sống.