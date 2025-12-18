Hàng loạt ngân hàng cho sinh viên vay học phí lãi suất rất thấp 18/12/2025 16:01

(PLO)- Cho vay học phí lãi suất thấp đang trở thành một xu hướng mới trong ngành ngân hàng khi ngày càng nhiều tổ chức tài chính gắn hỗ trợ giáo dục với chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn.

Ngày 18-12, Ngân hàng ACB công bố mô hình phát triển bền vững giai đoạn 2025-2030. Đơn vị này tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên gồm sức khỏe, giáo dục và môi trường thông qua loạt thỏa thuận hợp tác cộng đồng dài hạn.

Các thỏa thuận bao gồm: Chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư; học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó; chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên và hoạt động bảo tồn động vật hoang dã. Điểm chung của các chương trình này là gắn trách nhiệm xã hội với chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.

Nhiều sinh viên có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay học phí với lãi suất thấp thông qua quỹ "Tiếp sức đến trường". Ảnh minh họa AI

Trong lĩnh vực giáo dục, ACB tổ chức các chương trình như học bổng ACB – Saigon Times Foundation và cho vay học phí “Tiếp sức đến trường”. Hoạt động này nhằm giúp học sinh, sinh viên vượt qua rào cản tài chính, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Sinh viên đủ điều kiện sẽ được vay với mức lãi suất thấp. Điều này giúp người học giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu đại học, đồng thời mở rộng cơ hội học tập.

Xu hướng này cũng xuất hiện ngày càng rõ nét trong hoạt động của một số ngân hàng khác. Từ tháng 10-2025, Sacombank đã khởi động chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm 2 các ngành Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin tại TP.HCM, Hà Nội và một số địa phương khu vực Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình của Sacombank còn gắn với đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, thực tập và kết nối tuyển dụng. Đây là mô hình ngân hàng tham gia sâu hơn vào chuỗi phát triển nguồn nhân lực, trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng lao động ngành tài chính, công nghệ ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang triển khai chương trình cho vay áp dụng với học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc khối ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán) tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, học viện trong nước.

Khoản vay nhằm trang trải học phí và chi phí học tập. Mức vay bao gồm toàn bộ học phí theo thông báo của cơ sở đào tạo (sau khi trừ học bổng, hỗ trợ khác) và sinh hoạt phí tối đa 5 triệu đồng/người/tháng.

Lãi suất cho vay ưu đãi ở mức 4,8%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn vay căn cứ theo thời gian học, kèm 12 tháng ân hạn sau khi kết thúc khóa học. Các khoản vay đến 500 triệu đồng không yêu cầu tài sản bảo đảm, trường hợp vượt mức này thực hiện theo quy định pháp luật.