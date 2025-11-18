CPC1 Hà Nội: Hành trình minh bạch và chuẩn hóa để phát triển bền vững 18/11/2025 10:26

(PLO)- Ngành dược Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh và chịu sức ép quản lý ngày càng chặt chẽ. Người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm an toàn, minh bạch; trong khi hệ thống pháp lý liên tục cập nhật các quy định mới về sản xuất, phân phối và quảng cáo. Trong bối cảnh đó, CPC1 Hà Nội lựa chọn chiến lược đầu tư vào chuẩn hóa toàn diện và quản trị rủi ro từ gốc nhằm tạo nền tảng phát triển dài hạn.

CPC1 Hà Nội kiên định với hướng đi chuẩn mực từ sớm

Từ năm 2009, khi nhiều doanh nghiệp dược nội địa chạy theo tốc độ mở rộng, CPC1 Hà Nội xác định triết lý phát triển ngược chiều: phát triển trên nền tảng pháp lý vững chắc và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Họ đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO - tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt do Tổ chức Y tế Thế giới ban hành, vốn được xem là “rào chắn đầu tiên” để bước vào hệ thống phân phối chính thống và thị trường quốc tế.

CPC1 Hà Nội kiên định với hướng đi chuẩn mực từ sớm.

Nhưng đạt GMP mới chỉ là điều kiện cần. Điều đáng nói là cách họ vận hành toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến hậu kiểm đều đặt trong hệ thống kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt, gắn liền với trách nhiệm pháp lý.

Trong một ngành nhạy cảm như dược phẩm, một lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến hệ quả lớn: từ khiếu nại người tiêu dùng, xử phạt hành chính đến rút giấy phép lưu hành. CPC1 Hà Nội dường như hiểu điều đó rõ hơn ai hết, và vì vậy, họ chọn cách phòng ngừa rủi ro từ gốc bằng quy trình chuẩn hóa thay vì “chữa cháy” khi có sự cố.

Gel bọt vệ sinh pH Balance Baby, một sản phẩm nhỏ, một cách làm lớn

Gel bọt vệ sinh pH Balance Baby.

Bọt vệ sinh pH Balance Baby là một ví dụ điển hình cho cách họ tiếp cận đúng luật, đúng chuẩn. Đây là sản phẩm dành cho trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và được pháp luật đặc biệt bảo vệ. Sản phẩm có công dụng chính là hỗ trợ làm sạch, làm dịu vùng da nhạy cảm cho trẻ, giúp giảm hăm tã, rôm sẩy - những triệu chứng phổ biến trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách sản phẩm này được công bố và truyền thông ra thị trường. CPC1 Hà Nội không dùng từ ngữ gây hiểu nhầm, không “lập lờ” giữa chăm sóc và điều trị, không quảng cáo vượt công dụng được phép. Tất cả nội dung truyền thông đều bám sát hồ sơ công bố và tuân thủ đầy đủ Luật Dược, Luật Quảng cáo cùng các thông tư hướng dẫn.

Minh bạch và kiểm soát pháp lý là chiến lược, không phải phòng ngừa rủi ro

Khác với tư duy “tuân thủ để không bị xử phạt”, CPC1 Hà Nội coi việc chuẩn hóa pháp lý là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển thương hiệu lâu dài. Doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các điều kiện pháp luật, mà chủ động cập nhật hệ thống vận hành để phù hợp với thay đổi chính sách - từ nội dung nhãn sản phẩm, hình ảnh quảng cáo đến quy trình lưu trữ hồ sơ công bố và quản lý khiếu nại.

Chính nhờ nền tảng đó, họ không bị động trong các kỳ thanh tra, kiểm tra định kỳ từ Bộ Y tế hay Sở Y tế các địa phương. Thậm chí, nhiều nhà thuốc lớn, chuỗi bán lẻ dược phẩm trong nước chọn sản phẩm của CPC1 Hà Nội không chỉ vì chất lượng, mà vì sự an tâm khi hợp tác với một thương hiệu “sạch” về pháp lý.

Ngoài ra, sự minh bạch còn giúp CPC1 Hà Nội thuận lợi hơn khi mở rộng thị trường ra quốc tế - nơi tiêu chuẩn pháp lý và hậu kiểm còn khắt khe hơn trong nước. Việc sản phẩm của họ đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới, là minh chứng thuyết phục cho hiệu quả của cách làm đúng ngay từ đầu.