Machinex: Tiên phong nâng tầm giá trị nông sản Việt bằng công nghệ sau thu hoạch 25/12/2025 12:22

(PLO)- Việt Nam là cường quốc xuất khẩu nông sản, nhưng bài toán "sản lượng lớn - giá trị thấp" vẫn là nỗi trăn trở kéo dài.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Machinex Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với hướng đi bền vững: Giải quyết tận gốc vấn đề bằng công nghệ chế biến sâu. Với triết lý: “Muốn nông sản Việt có giá trị cao hơn, công nghệ phải tốt hơn”, Machinex đã dành gần 20 năm để hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ của người Việt, cho người Việt.

Thực trạng và sứ mệnh

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp chế biến tại Việt Nam vẫn sử dụng máy móc cũ hoặc thiết bị nhập khẩu chưa thực sự phù hợp với đặc thù nguyên liệu trong nước, dẫn đến hiệu quả bảo quản và chế biến chưa cao. Thay vì nhập khẩu máy móc máy móc ngoại nhập, các kỹ sư Machinex đã trực tiếp nghiên cứu đặc tính của từng loại nông sản nhiệt đới và dược liệu vùng cao để thiết kế những giải pháp tối ưu nhất, giúp doanh nghiệp làm chủ quy trình sản xuất.

Ba trụ cột giải pháp cốt lõi

Hệ sinh thái sản phẩm của Machinex tập trung vào ba nhóm giải pháp chiến lược, tạo thành quy trình khép kín từ nguyên liệu thô đến thành phẩm cao cấp:

1. Hệ thống sấy tiên tiến – Giữ trọn tinh túy tự nhiên

● Máy sấy thăng hoa (Freeze Drying): Công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Bằng cách đông lạnh sâu (-40°C đến -60°C) và thăng hoa trong môi trường chân không, sản phẩm giữ nguyên hình dạng, màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng ban đầu.

● Máy sấy lạnh (Cold Drying): Sử dụng luồng khí khô ở nhiệt độ thấp (35°C – 60°C), giúp bảo toàn 98% vitamin và khoáng chất, thành phẩm khô giòn, không cháy cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe.

● Máy sấy vi sóng (Viba): Machinex là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam. Hệ thống giúp tách ẩm và sấy khô siêu tốc các loại thảo mộc, gia vị (tiêu, ớt, hồi, quế...) mà vẫn giữ được hoạt chất quý giá.

● Máy sấy phun ly tâm: Giải pháp tối ưu để tạo ra bột mịn, đồng đều từ dịch lỏng, giúp rút ngắn thời gian chế biến và dễ dàng bảo quản.

Máy sấy thăng hoa công suất lớn, hiệu quả cao chế tạo bởi kỹ sư Machinex Việt Nam.

2. Dây chuyền chưng cất và trích ly chuyên sâu

Để chạm đến "tinh túy" của dược liệu và tinh dầu, Machinex cung cấp các hệ thống chuyên biệt:

● Hệ thống chưng cất tinh dầu khép kín: Quy trình tự động từ khâu nạp liệu, chưng cất đến lọc và chiết rót.

● Hệ thống trích ly cô đặc chân không: Ứng dụng bức xạ nhiệt bằng sóng siêu âm tần số cao – công nghệ đột phá giúp chiết xuất tối đa hoạt chất từ dược liệu mà không làm biến đổi tính chất hóa học của chúng.

Hệ thống chưng cất tinh dầu công nghiệp do Machinex sản xuất và lắp đặt.

3. Tự động hóa và Nhà máy thông minh

Machinex đưa "hơi thở" của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp thông qua việc tích hợp AI và dây chuyền tự động hóa. Giải pháp này không chỉ giúp giảm gánh nặng lao động thủ công, tiết kiệm chi phí vận hành mà còn chuẩn hóa chất lượng sản phẩm trên quy mô công nghiệp.

Tầm nhìn vươn xa

Hành trình của Machinex trải dài từ Bắc chí Nam và đã vươn tầm sang các thị trường lân cận như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc. Machinex tin rằng, với sự kiên trì và làm chủ công nghệ, nông sản Việt sẽ không chỉ cạnh tranh bằng số lượng mà sẽ chinh phục thế giới bằng giá trị và chất lượng vượt trội.