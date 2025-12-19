Thị trường kệ siêu thị tăng tốc: Cơ hội cho doanh nghiệp nội 19/12/2025 16:39

(PLO)- Mô hình siêu thị mini, minimart và cửa hàng tiện lợi phát triển tạo ra những thay đổi rõ nét trong ngành bán lẻ Việt Nam. Không gian trưng bày vốn là “mặt tiền” của điểm bán, trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng, kéo theo sự tăng trưởng mạnh của phân khúc kệ siêu thị và kệ trưng bày.

Thị trường kệ hiện ghi nhận mức nhu cầu cao nhất trong 3 năm trở lại đây, theo tổng hợp từ một số doanh nghiệp sản xuất lớn, trong đó có Giá kệ One Tech.

Xu hướng bán lẻ hiện đại tạo lực đẩy cho thị trường kệ siêu thị

Người tiêu dùng hiện nay ưu tiên mô hình mua sắm nhanh, tiện lợi và trực quan hơn. Điều này khiến các cửa hàng chuyển hướng đầu tư vào không gian trưng bày: sắp xếp khoa học, lối đi thoáng, ánh sáng tốt, kệ hàng đồng bộ cũng như trải nghiệm mua hàng dễ dàng.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết họ sẵn sàng đầu tư hệ thống kệ mới ngay từ đầu để tránh việc phải thay thế nhiều lần. Đại diện Giá kệ One Tech, đơn vị cung cấp kệ siêu thị cho rằng: “Khách hàng hiện không chỉ quan tâm mẫu mã mà còn kiểm tra độ dày thép, chất lượng sơn, tải trọng và mức độ an toàn trước khi lựa chọn”.

Cùng với sự mở rộng của các chuỗi bán lẻ và nhu cầu nâng cấp cửa hàng truyền thống, dòng kệ siêu thị được dự báo còn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Đa dạng danh mục kệ, đáp ứng mọi quy mô cửa hàng

Nhu cầu của các chủ cửa hàng hiện nay không chỉ dừng ở kệ chứa hàng, kệ siêu thị mà còn yêu cầu sự đồng bộ, tính thẩm mỹ và tối ưu hóa trưng bày. Vì vậy, Giá kệ One Tech cung cấp danh mục hơn 20 dòng sản phẩm, nổi bật gồm:

● Kệ lưng lưới, phù hợp cửa hàng tiện lợi và minimart nhờ thiết kế thông thoáng, chi phí đầu tư thấp.

● Kệ tôn đục lỗ tạo hiệu ứng thẩm mỹ hiện đại nhờ lưng tôn đột lỗ tròn – giọt nước, dễ kết hợp móc treo.

● Kệ tôn liền, lựa chọn cho siêu thị mini cần độ chắc chắn và tải trọng cao.

● Kệ gỗ khung sắt theo phong cách hiện đại, chất liệu gỗ bền bỉ, chống nước, chống ẩm tuyệt đối.

● Kệ quảng cáo nhiều màu sắc, hỗ trợ nhận diện thương hiệu.

● Kệ rau củ quả có khay nhựa/gỗ nghiêng 3–5 độ, chiều cao phù hợp tầm nhìn.

● Kệ móc treo inox 304 gồm móc đơn, đôi, móc bi, kệ treo bát đĩa…

Danh mục được thiết kế có thể tùy chỉnh theo không gian, diện tích và phong cách trưng bày từng ngành hàng – một ưu điểm khiến One Tech được nhiều chuỗi cửa hàng lựa chọn.

Sản xuất chủ động, tối ưu chi phí cho thị trường

Khác với mô hình thương mại trung gian, One Tech sở hữu nhà máy rộng 20.000m2 tại miền Bắc, áp dụng dây chuyền cắt – dập – hàn – sơn tự động. Việc làm chủ toàn bộ quy trình giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng và ổn định giá thành, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vật tư thường xuyên biến động.

Nhiều cửa hàng đánh giá kệ One Tech có độ bền cao, sơn tĩnh điện giúp kệ không bị han gỉ và tải trọng tốt, phù hợp nhu cầu hoạt động liên tục của ngành bán lẻ. Bên cạnh đó, việc rút ngắn thời gian sản xuất – lắp đặt cũng giúp chủ đầu tư nhanh chóng đưa cửa hàng vào vận hành.

Đồng hành cùng quá trình chuẩn hóa ngành bán lẻ

Hiện One Tech đã cung cấp kệ trưng bày cho nhiều minimart, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đặc sản, chợ dân sinh cải tạo và các chuỗi siêu thị mini tại nhiều tỉnh thành. Xu hướng mở mới mô hình bán lẻ hiện đại dự báo sẽ tiếp tục tăng, kéo theo nhu cầu về hệ thống kệ tiêu chuẩn.

Đại diện One Tech - Ông Nguyễn Văn Trung cho biết doanh nghiệp không chỉ tập trung bán sản phẩm mà còn triển khai dịch vụ từ khảo sát, tư vấn layout, thiết kế 2D – 3D đến lắp đặt đồng bộ. Điều này giúp giảm gánh nặng cho các chủ đầu tư mới khởi sự kinh doanh, vốn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sắp đặt và tối ưu trưng bày.

Cam kết chất lượng trong bối cảnh cạnh tranh mạnh

Thị trường kệ siêu thị hiện khá đa dạng với nhiều mức giá, tuy nhiên One Tech cho rằng sự cạnh tranh cần đi cùng chất lượng và hậu mãi rõ ràng. Vì vậy, các sản phẩm của doanh nghiệp đều được bảo hành theo tiêu chuẩn riêng, hỗ trợ linh hoạt khi khách hàng mở rộng hoặc nâng cấp cửa hàng.