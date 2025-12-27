Mua laptop gaming để làm việc, tại sao không? 27/12/2025 09:10

(PLO)- Laptop chơi game trước đây là một phân khúc khá ít người quan tâm khi các game thủ hay những người làm công việc yêu cầu cấu hình cao sẽ lựa chọn PC, còn người làm việc ưu tiên tính di động sẽ chọn laptop thông thường.

Tuy nhiên hiện nay khi người dùng có xu hướng sử dụng máy tính nhiều hơn, linh kiện PC tăng giá còn laptop thông thường cấu hình lại chưa thể đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu sử dụng thì laptop gaming lại là sự lựa chọn sáng giá.

Kể cả khi bạn là một người thường xuyên sử dụng laptop cho công việc, chỉ thỉnh thoảng chơi game thì vẫn nên mua một chiếc laptop gaming để làm việc vì những lý do sau đây:

Laptop gaming có cấu hình cực mạnh

So với các laptop văn phòng thông thường, laptop gaming có cấu hình mạnh vượt trội. Những laptop gaming tối thiểu đều chạy bộ vi xử lý Intel Core i5 dòng H, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dòng U tiết kiệm điện trên laptop thông thường. Nếu là laptop gaming chạy chip AMD thì những con chip AMD Ryzen 4000 series hoặc 5000 series đầu bảng sẽ có hiệu suất đa nhân cực khủng. Bên cạnh đó, tất cả laptop gaming đều tích hợp những card đồ họa rời chuyên dụng, cho khả năng xử lý đồ họa vượt trội so với GPU onboard hoặc card đồ họa dòng MX trên máy văn phòng.

Không chỉ mạnh mẽ hơn, giải pháp tản nhiệt trên laptop gaming luôn rất được chú trọng, để máy có thể xử lý loạt tác vụ nặng trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo hiệu năng tối đa. Với laptop gaming, bạn có thể thoải mái làm các công việc sáng tạo như chỉnh sửa ảnh, dựng hình 3D, biên tập video, lập trình, viết phần mềm, … hay kể cả khi bạn làm công việc văn phòng bình thường, máy cũng cho tốc độ nhanh và mượt mà, hoạt động ổn định hơn các laptop phổ thông.

Laptop gaming hiện nay khá di động

Những chiếc laptop gaming hay laptop AI ngày nay cũng đang xây dựng theo xu hướng mỏng nhẹ, dù vẫn có nét mạnh mẽ “hầm hố” đặc trưng của dòng gaming. Dù không quá mỏng nhẹ như laptop văn phòng, nhưng rõ ràng những thông số như trọng lượng xấp xỉ 2kg, độ mỏng 2cm hay viền màn hình siêu mỏng cũng đủ để laptop gaming đảm bảo tính di động.

Nếu như trước đây bạn sẽ rất ngại mang theo chiếc laptop gaming to dày, nặng hơn 3kg ra đường thì giờ đây bạn hoàn toàn có thể sử dụng laptop gaming như một phương tiện làm việc và giải trí di động.

Laptop gaming hiện đang có mức giá tốt

Không còn ranh giới quá rõ ràng về mức giá giữa dòng laptop phổ thông và laptop gaming. Hiện tại chỉ cần khoảng 18 triệu đồng là bạn đã có thể mua được những chiếc laptop gaming cấu hình mạnh mẽ, thiết kế di động để phục vụ cho cả học tập, công việc và giải trí. Giá laptop gaming có thể nói là đang tốt nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, FPT Shop đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tới 30% khi mua online laptop gaming cùng nhiều khuyến mãi giá trị khác. Rõ ràng một chiếc laptop gaming với giá tốt sẽ giúp cho bạn làm việc và giải trí hiệu quả hơn rất nhiều khi cấu hình của laptop gaming đảm bảo bạn sử dụng thêm nhiều năm nữa vẫn đáp ứng xuất sắc về mặt phần cứng.

Laptop gaming có khả năng chơi game hoàn hảo

Đương nhiên rồi, không phải nói nhiều về tính năng này khi mục đích chính của laptop gaming vẫn là chơi game. Sử dụng một chiếc laptop gaming để làm việc đồng nghĩa với việc bạn có thể chơi game giải trí bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Hơn nữa, laptop gaming với sức mạnh và phần cứng chuyên dụng không chỉ chơi được những game nhẹ mà còn chơi tốt mọi tựa game nặng với chất lượng đồ họa cao, cho bạn thỏa mãn đam mê.

Như vậy, laptop gaming hiện tại với mức giá tốt, tính di động và hiệu năng mạnh mẽ chắc chắn sẽ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu bạn sử dụng để làm việc. Mua laptop gaming để làm việc tưởng như là không hợp lý nhưng thực ra lại là một ý tưởng rất hay.