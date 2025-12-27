VICTORY dự báo tốc độ xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB-5 năm 2026 27/12/2025 10:23

(PLO)- Nhu cầu định cư Mỹ theo diện đầu tư (EB-5) đang tăng, nhưng thời gian xét duyệt giữa các hồ sơ lại không giống nhau. Trước các điều chỉnh của USCIS, năm 2026 được dự báo sẽ phân hóa tốc độ xử lý tùy theo dự án và mức độ chuẩn bị hồ sơ.

Để phân tích sâu hơn, chúng tôi trao đổi với Mrs. Vicky Nguyễn, CEO Victory Investment Consultants - chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm đồng hành cùng nhà đầu tư EB-5 Việt Nam.

Bối cảnh EB-5: Ổn định hơn nhưng xét duyệt ngày càng chặt chẽ

. PV: Sau cải cách chương trình EB-5 năm 2022, thị trường hiện nay đang thay đổi ra sao thưa bà?

+ Mrs. Vicky Nguyễn: Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA 2022) tạo ra 2 thay đổi lớn. Thứ nhất, USCIS phân luồng ưu tiên rõ ràng hơn, đặc biệt cho các dự án ở vùng TEA (những khu vực cần thúc đẩy phát triển kinh tế). Thứ hai, cơ chế giám sát dự án được siết chặt, yêu cầu báo cáo tạo việc làm và minh bạch tài chính đầy đủ hơn.

Hệ quả là:

● Dự án đã triển khai thực tế, có số liệu tạo việc làm rõ ràng, thường được xét duyệt nhanh và ổn định hơn.

● Dự án chỉ mới trên giấy, chưa chứng minh hiệu quả, sẽ mất thời gian thẩm định lâu hơn.

Theo dữ liệu công bố năm 2024, thời gian xét đơn I-526E tại các dự án vùng TEA hiện vào khoảng 9-18 tháng, trong khi các dự án ngoài TEA có thể kéo dài 24-36 tháng hoặc hơn nếu hồ sơ tài chính chưa được chuẩn bị rõ ràng.

Vì sao tốc độ xét duyệt EB-5 không đồng đều giữa các nhà đầu tư?

. Có trường hợp xét rất nhanh, nhưng cũng có hồ sơ bị kéo dài. Điều gì tạo ra sự khác biệt này?

+ Có 3 lý do chính:

Loại dự án: Dự án thuộc vùng TEA và đã triển khai thực tế, có số liệu tạo việc làm rõ ràng, sẽ được xét nhanh hơn. Dự án mới hoặc chưa chứng minh hiệu quả sẽ mất thời gian thẩm định lâu hơn. Minh bạch nguồn tiền: Nếu giấy tờ chứng minh dòng tiền không rõ ràng, USCIS sẽ yêu cầu giải trình bổ sung (RFE), làm kéo dài tiến độ. Chất lượng hồ sơ ngay từ đầu: Hồ sơ được chuẩn bị nhất quán, đúng tiêu chuẩn từ đầu sẽ hạn chế sửa đổi. Yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp 60-70% thời gian xử lý. Nhiều người nghĩ tốc độ xử lý phụ thuộc vào may mắn, nhưng thực chất là phụ thuộc vào chuẩn bị hồ sơ và cách chọn dự án.

Ai có khả năng được xét nhanh hơn trong 2026?

. Theo dự báo của bà, nhóm nhà đầu tư nào có cơ hội rút ngắn thời gian?

+ Theo đánh giá của VICTORY, 3 nhóm nhà đầu tư sau sẽ có cơ hội rút ngắn thời gian xét duyệt.

Nhóm hồ sơ

Lý do có lợi thế

Đầu tư vào dự án TEA đã triển khai thực tế

Dự án có dữ liệu tạo việc làm giúp USCIS xét nhanh hơn

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tiền từ sớm

Giảm nguy cơ bị yêu cầu giải trình bổ sung

Hồ sơ được tư vấn và rà soát bởi đội ngũ chuyên môn EB-5 giàu kinh nghiệm

Tăng độ chính xác, thống nhất của hồ sơ



Những sai lầm thường gặp dẫn đến kéo dài thời gian xét duyệt

. Theo bà nhà đầu tư Việt Nam thường mắc phải sai lầm nào nhất?

+ Có 2 sai lầm thường gặp:

● Chọn dự án theo cảm tính hoặc lời giới thiệu, không đánh giá báo cáo tạo việc làm hoặc khả năng hoàn vốn.

● Bắt đầu chuẩn bị nguồn tiền quá muộn, khiến hồ sơ giải trình thiếu mạch lạc.

“Chứng minh nguồn tiền là câu chuyện của từng giao dịch trong quá khứ. Chuẩn bị sớm một năm bao giờ cũng tốt hơn chuẩn bị trong một tháng”, chị nói.

Dự báo xu hướng EB-5 giai đoạn 2026-2028

. Nhìn về giai đoạn 3 năm tới, bà đánh giá xu hướng EB-5 ra sao?

+ "EB-5 sẽ tiếp tục là lựa chọn ổn định cho những gia đình muốn đảm bảo tương lai giáo dục và quyền cư trú lâu dài tại Mỹ. Tuy nhiên, xu hướng trong giai đoạn mới sẽ là đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có minh chứng rõ ràng. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bài bản từ sớm sẽ luôn có lợi thế vượt trội về thời gian xét duyệt".

Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc chọn dự án, mà còn ở cách xây dựng hồ sơ giải trình nguồn tiền và tính nhất quán của bộ hồ sơ ngay từ lần nộp đầu tiên. Những yếu tố này sẽ quyết định mức độ rủi ro bị yêu cầu bổ sung và thời gian xử lý thực tế.

Tại Việt Nam, Victory Investment Consultants được biết đến là đơn vị có kinh nghiệm thực tế với nhiều hồ sơ định cư diện EB-5 đã được chấp thuận, đặc biệt trong các khâu:

● Rà soát và phân tích tính khả thi của dự án EB-5 (đặc biệt các dự án TEA đã triển khai).

● Hướng dẫn chứng minh nguồn tiền minh bạch, hạn chế RFE.

● Đồng hành nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị đến giai đoạn ổn định cuộc sống tại Mỹ.