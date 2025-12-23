Cảnh báo bẫy lừa đảo từ các ứng dụng vay tiền mạo danh dịp cuối năm 23/12/2025 20:16

(PLO)- Lợi dụng nhu cầu tài chính tăng cao của người dân, nhiều đối tượng đã lập ra các ứng dụng (app) vay tiền giả mạo, sử dụng hình ảnh của các nền tảng uy tín để dẫn dụ và chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ.

"Bủa vây" người vay bằng thủ đoạn mạo danh tinh vi

Trong thời gian gần đây, thị trường tài chính số ghi nhận sự bùng nổ của các thủ đoạn lừa đảo mạo danh các tập đoàn, nền tảng kết nối tài chính lớn. Các đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc giả danh nhân viên tư vấn qua điện thoại hay mạng xã hội mà còn thiết kế các ứng dụng, website có giao diện gần như tương đồng với các đơn vị chính thống.

Ảnh: TIMA

Điển hình như tại Tima - một nền tảng kết nối tài chính phổ biến, đơn vị này đã phải liên tục phát đi cảnh báo khẩn khi xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng tên tuổi của công ty để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng thường gửi tin nhắn SMS hoặc email thông báo "hồ sơ vay đã được duyệt", "chuẩn bị giải ngân" dù khách hàng chưa từng đăng ký chính thức.

Để tạo lòng tin, kẻ gian còn gửi kèm hình ảnh giấy đăng ký kinh doanh, con dấu công ty hoặc các chứng nhận an toàn thông tin bị cắt ghép tinh vi. Mục tiêu là đánh vào tâm lý cần vốn gấp của người vay để họ mất cảnh giác trước các yêu cầu vô lý sau đó.

Yêu cầu chuyển tiền trước: Dấu hiệu lừa đảo rõ ràng

Dấu hiệu rõ ràng nhất để người dân nhận biết một ứng dụng vay tiền lừa đảo chính là các yêu cầu về tài chính trước khi nhận được tiền giải ngân. Các đối tượng lừa đảo thường đưa ra các loại phí "tự chế" như: phí xác minh hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí kích hoạt giải ngân hoặc phí nâng hạn mức vay.

Lấy dẫn chứng từ quy trình làm việc của các đơn vị uy tín, đơn cử như Tima khẳng định rõ ràng: Công ty không thu bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng trước khi giải ngân. Mọi yêu cầu yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "nâng cấp hồ sơ" (thường chiếm khoảng 3% khoản vay) đều là hành vi lừa đảo.

Ảnh: TIMA

Người vay cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Trước bẫy lừa đảo bủa vây, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng cần tỉnh táo và thực hiện các bước kiểm chứng sau:

● Kiểm tra kênh liên hệ chính thống: Chỉ làm việc qua các website có giao diện minh bạch, ứng dụng chính thức trên App Store/Google Play và đặc biệt là email phải có đuôi định danh doanh nghiệp (ví dụ: @tima.vn) thay vì các đuôi công cộng như @gmail.com hay @outlook.com.

● Tuyệt đối không cung cấp thông tin nhạy cảm: Các nền tảng chính thống không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Facebook.

● Ngừng giao dịch khi có dấu hiệu thu phí: Nếu quy trình vay yêu cầu chuyển bất kỳ khoản phí nào trước, hãy ngừng liên lạc ngay lập tức và lưu lại bằng chứng (tin nhắn, hình ảnh) để báo cáo cơ quan chức năng.

Việc nâng cao cảnh giác và chỉ tiếp cận dịch vụ qua các kênh chính thức không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần đẩy lùi các hành vi lừa đảo, xây dựng một môi trường tài chính số minh bạch và an toàn hơn.