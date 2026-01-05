Kính Hải Triều: Cửa hàng mắt kính xây uy tín từ việc trân trọng khách 05/01/2026 10:43

Trong một thế giới kinh doanh vận hành bằng tốc độ, dịch vụ khách hàng dường như đang trở thành một “quy trình công nghiệp”. Mọi thứ được tối ưu để nhanh hơn, gọn hơn, nhưng lại vô tình đánh mất đi thứ quan trọng nhất: sự kết nối và quan tâm chân thành. Nghiên cứu nổi tiếng của Bain & Company đã chỉ ra một “ảo tưởng” đáng kinh ngạc: 80% công ty tin rằng họ cung cấp dịch vụ vượt trội, nhưng chỉ 8% khách hàng thực sự đồng ý.

Khoảng chênh 72% khổng lồ đó được gọi là “vùng trũng của sự hời hợt”, nơi những lời hứa thương hiệu tan vỡ và khách hàng cảm thấy mình chỉ là một con số trong bảng báo cáo doanh thu. Vậy, làm thế nào để một thương hiệu có thể thoát khỏi cái bẫy này và xây dựng một mối quan hệ bền vững với khách hàng?

Câu trả lời có lẽ không nằm ở những chiến thuật phức tạp, mà ở một khái niệm vô cùng cơ bản: Sự trân trọng.

Văn hóa phục vụ tại Kính Hải Triều – Lời giải nằm ở sự trân trọng

Khi quan sát mô hình của kinh doanh mắt kính của Kính Hải Triều, người ta nhận ra rằng thương hiệu này không làm dịch vụ khách hàng theo khuôn mẫu. Thay vào đó, họ đang xây dựng một văn hóa mà ở đó, dịch vụ xuất sắc chỉ là kết quả tất yếu của một triết lý sâu sắc hơn.

Như huyền thoại quản trị Peter Drucker từng khẳng định: “Mục đích của kinh doanh là tạo ra và giữ chân khách hàng”. Kính Hải Triều dường như đã thấm nhuần triết lý này, biến nó thành ba trụ cột hành động cụ thể.

Khám phá website Kính Hải Triều - Nhấn vào link để tham khảo các mẫu mắt kính chính hãng bán chạy nhất mọi thời đại.

Trân trọng sức khỏe đôi mắt của khách hàng

Bạn đã bao giờ bước vào một cửa hàng và cảm thấy người bán chỉ muốn bán cho bạn chiếc mắt kính đắt nhất chưa? Đó là một trải nghiệm khó chịu và làm xói mòn niềm tin. Tại Kính Hải Triều, quy trình đo mắt chuẩn quốc tế 12 bước không chỉ là một thủ tục. Đó là cam kết thấu hiểu tình trạng thị lực của khách hàng một cách sâu sắc nhất trước khi đưa ra bất kỳ lời tư vấn nào.

Quy trình đo mắt cá nhân hoá chuẩn quốc tế 12 bước tại Kính Hải Triều.

Đội ngũ chuyên gia sẽ dành thời gian để lắng nghe về thói quen sinh hoạt, môi trường làm việc và những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải. Ví dụ với dân văn phòng thường xuyên nhìn màn hình, họ sẽ kiểm tra sơ bộ sức khoẻ mắt, mức độ tiếp xúc với ánh sáng xanh để tư vấn tròng kính phù hợp. Đây chính là biểu hiện cao nhất của sự trân trọng: Đặt lợi ích và sức khỏe của khách hàng lên trên cả mục tiêu doanh số.

Nhưng lắng nghe thôi có đủ không? Kính Hải Triều còn có một hệ thống "lắng nghe chủ động" đặc biệt hơn thế - khám phá ngay tại bài viết về mắt kính chính hãng.

Đội ngũ chuyên gia tại Hải Triều sẽ đồng hành cùng khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Trân trọng sự tin tưởng mà khách hàng trao gửi

Niềm tin là đơn vị tiền tệ quý giá nhất trong kinh doanh hiện đại. Báo cáo của PwC cho thấy 86% người mua sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có được trải nghiệm khách hàng tuyệt vời từ thương hiệu mà họ tin tưởng. Nhưng niềm tin không tự nhiên đến, nó phải được xây dựng từ sự minh bạch và trách nhiệm.

Kính Hải Triều hiểu rõ điều này khi 100% sản phẩm tại đây đều là mắt kính chính hãng loại 1, xuất xưởng từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Từ các nhà mốt đình đám như Gucci, Dior, Cartier, RayBan, Chopard tới những đế chế trong lĩnh vực sản xuất tròng kính như Essilor, Zeiss, Rodenstock.

Nhưng điều gì tạo nên sự khác biệt khi mua mắt kính chính hãng tại Kính Hải Triều? Bí quyết nằm ở "tư vấn từ sự tận tâm" - Bấm vào mắt kính cao cấp để khám phá.

Khác với bảo hành thông thường chỉ tập trung vào lỗi kỹ thuật, chính sách bảo hành tầm nhìn 6 tháng độc quyền của Kính Hải Triều là cam kết hiếm có trên thị trường. Lần đầu tiên, có cả bảo hành cho chính trải nghiệm thị lực của khách hàng.

Trong suốt thời gian này, nếu khách hàng cảm thấy không thoải mái với tầm nhìn từ cặp mắt kính mới hoặc tăng độ trong điều kiện bảo hành, các chuyên gia sẽ kiểm tra lại toàn diện để tìm ra nguyên nhân. Bao gồm tái đo mắt và cắt một cặp kính mới có số độ tương đương hoàn toàn miễn phí.

Trân trọng thời gian và cảm xúc của khách hàng

“Dịch vụ khách hàng không nên là một bộ phận. Nó nên là toàn bộ công ty,” Tony Hsieh, cố CEO của Zappos, đã từng nói. Triết lý này được thể hiện rõ nét trong từng điểm chạm tại Kính Hải Triều. Từ không gian showroom được thiết kế sang trọng, mang lại cảm giác thư thái, cho đến thái độ từ tốn, kiên nhẫn của từng nhân viên tư vấn.

Họ hiểu rằng khách hàng không chỉ mua mắt kính chính hãng, họ đang mua sự tự tin và thoải mái. Vì vậy, không có sự thúc giục, không có áp lực. Chỉ có sự lắng nghe và tư vấn chân thành. Đây là cách Kính Hải Triều trân trọng quỹ thời gian quý báu và cả cảm xúc của những người đã chọn bước vào cửa hàng của họ.

Văn hóa phục vụ dựa trên sự trân trọng chính là động cơ mạnh mẽ nhất để tạo ra lòng trung thành đó. Nó biến những người mua hàng một lần thành khách hàng trọn đời, và biến họ thành những người đại sứ thương hiệu nhiệt thành nhất.