Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có quy mô vốn lớn nhất của Vingroup tính đến 2025 03/02/2026 15:04

(PLO)- Khu đô thị phức hợp Vinhomes Hạ Long Xanh được xem là dự án có quy mô vốn lớn nhất của Vingroup tính đến năm 2025, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 18 tỷ USD.

Dự án không chỉ gây chú ý bởi con số đầu tư kỷ lục, mà còn bởi định hướng phát triển một đại đô thị ven biển đa chức năng, góp phần mở rộng không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ninh.

Vinhomes Hạ Long Xanh: Quy mô vốn lớn nhất các dự án của Vingroup

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh quy mô lớn, có tổng diện tích triển khai hơn 4.100 ha, nằm trên địa bàn TP Hạ Long và TX Quảng Yên. Việc dự án trải dài qua hai khu vực hành chính cho thấy tầm nhìn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Tây của Quảng Ninh, thay vì chỉ tập trung vào các khu vực trung tâm đã phát triển từ trước. Đây cũng là khu vực được đánh giá còn nhiều dư địa để hình thành các khu chức năng mới gắn với dịch vụ, du lịch và đô thị hiện đại.

Về cơ sở pháp lý, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, xác định nhà đầu tư là liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Vinhomes. Theo định hướng được phê duyệt, dự án được phát triển theo mô hình đô thị phức hợp đa năng, mang bản sắc đô thị ven biển, gắn với nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và các dịch vụ hiện đại, đồng thời hướng tới xây dựng một đô thị xanh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Vinhomes Hạ Long Xanh - dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh mục các dự án của Vingroup.

Điểm nhấn lớn nhất của Hạ Long Xanh nằm ở quy mô vốn đầu tư. Sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án được xác định ở mức 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD, trở thành dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh mục các dự án của Vingroup tính đến năm 2025. Con số này phản ánh rõ chiến lược đầu tư dài hạn và tham vọng của Vingroup trong việc phát triển một đại đô thị có tầm ảnh hưởng lớn, không chỉ đối với Quảng Ninh mà còn trên bản đồ đô thị – du lịch của khu vực phía Bắc.

Thông tin dự án Vinhomes Hạ Long Xanh

Theo quy hoạch được công bố, Vinhomes Hạ Long Xanh dự kiến cung ứng hơn 55.000 sản phẩm với nhiều loại hình khác nhau và quy mô dân số ước tính hơn 244.000 người. Với quy mô này, dự án không đơn thuần là một khu nhà ở mới, mà được định vị như một “thành phố” thu nhỏ, có khả năng tự vận hành với đầy đủ các chức năng từ ở, thương mại, dịch vụ đến vui chơi, giải trí và du lịch. Đây cũng là đặc trưng thường thấy ở các đại đô thị do Vingroup phát triển trong nhiều năm qua.

Về cấu trúc không gian, dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị phức hợp, trong đó khu ở, khu thương mại – dịch vụ, không gian công cộng và các tiện ích được tổ chức đan xen, tạo dòng chảy hoạt động liên tục cho toàn khu. Định hướng gắn đô thị với nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf giúp Hạ Long Xanh không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, mà còn mở ra dư địa phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm – những yếu tố đang được Quảng Ninh chú trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Quy mô dự án Vinhomes Hạ Long Xanh

Một dấu mốc quan trọng của dự án là việc chính thức khởi công vào ngày 19-12-2025, đánh dấu giai đoạn chuyển từ chuẩn bị sang triển khai thực địa. Đây được xem là bước ngoặt để dự án từng bước hình thành hệ thống hạ tầng, phân khu chức năng và tạo tiền đề cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc dự án được khởi công đúng kế hoạch cũng cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị và triển khai.

Ở góc độ phát triển kinh tế – xã hội, Hạ Long Xanh được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh. Với quy mô vốn lớn, dự án không chỉ tạo ra không gian đô thị mới, mà còn góp phần thu hút lao động, thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch và tạo thêm nguồn thu cho địa phương trong dài hạn. Việc Vingroup lựa chọn Quảng Ninh để triển khai dự án có quy mô vốn lớn nhất của tập đoàn tính đến năm 2025 cũng phản ánh sức hút đầu tư và môi trường phát triển ngày càng hoàn thiện của tỉnh.

Tổng thể, khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh là minh chứng cho chiến lược phát triển các đại đô thị quy mô lớn của Vingroup, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của Quảng Ninh trên bản đồ thu hút đầu tư chiến lược. Với quy mô vốn kỷ lục, định hướng phát triển đa chức năng và tầm nhìn dài hạn, Hạ Long Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành một cực phát triển mới, góp phần định hình diện mạo đô thị và kinh tế của khu vực trong những năm tới.