Phân tích bếp từ 3 vùng nấu Bosch PID775DC1E và Chefs EH-IH555 18/12/2025 16:37

(PLO)- Bếp từ 3 vùng nấu là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích khi có không gian bếp rộng rãi.

Trong các model bếp từ phổ biến hiện nay, bếp từ Bosch PID775DC1E và Chefs EH-IH555 được nhiều người yêu thích. Chúng tôi sẽ phân tích các thông số của bếp từ Bosch PID775DC1E và Chefs EH-IH555 trong bài viết này để bạn có cái nhìn rõ hơn khi chọn mua sản phẩm.

Điểm giống nhau

Mặt kính

Cả Bosch PID775DC1E và Chefs EH-IH555 đều dùng mặt kính Schott Ceran quen thuộc trong phân khúc bếp từ tầm trung – cao. Đây là loại kính chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh, ít bám bẩn và có khả năng giữ độ bóng khá lâu nếu sử dụng đúng cách. Ưu điểm chung này giúp hai model gần như ngang nhau về độ bền mặt kính và tính tiện lợi khi làm sạch sau nấu nướng.

Điểm khác nhau

Linh kiện

Bếp từ Bosch PID775DC1E thuộc dòng Series 8 nhập khẩu linh kiện Tây Ban Nha, còn Chefs EH-IH555 là mẫu bếp từ 3 nhập linh kiện cùng hãng E.G.O của Đức. Tem dán logo E.G.O được dán bên trong bo mạch điều khiển, đây là yếu tố giúp đảm bảo nguồn gốc chính hãng của sản phẩm.

Công suất, bảng điều khiển

Bếp từ Bosch PID775DC1E có công suất tổng khoảng 7400W và có PowerBoost giúp nước sôi nhanh hơn rõ rệt. Vùng nấu lớn của Bosch mạnh và rộng, phù hợp khi bạn dùng nồi to hoặc muốn rút ngắn thời gian nấu. Tuy nhiên, bảng điều khiển của model này lại sử dụng bảng điều khiển chung hơi khó sử dụng khi có người lớn tuổi. Nếu bị hỏng 1 vùng nấu là bếp không sử dụng được.

Bếp từ Chefs EH-IH555 có công suất thấp hơn 6800W nhưng có cách chia công suất linh hoạt hơn, đặc biệt hữu ích với gia đình dùng điện sinh hoạt tiêu chuẩn. Bếp từ Chefs EH-IH555 sử dụng bảng điều khiển độc lập cho mỗi vùng nấu, điều này giúp dễ dàng thao tác, hỏng 1 vùng nấu thì vùng nấu khác vẫn dùng bình thường.

Kích thước

Bếp từ Bosch PID775DC1E khi lắp đặt có chiều rộng là 710 mm – khá thoải mái nếu bạn thích bếp lớn, có vùng nấu rộng để đặt nồi chảo cỡ lớn. Tuy nhiên, kích thước này cũng đòi hỏi mặt đá có khoảng trống phù hợp.

Đối với Chefs EH-IH555 có bề ngang khoảng 600 mm, gọn gàng hơn và dễ lắp trong nhiều kiểu tủ bếp, đặc biệt là bếp nhỏ hoặc bếp chung cư. Dù nhỏ hơn nhưng các vùng nấu vẫn được bố trí hợp lý và không bị quá sát nhau.

Các tính năng nấu nướng

Bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID775DC1E nổi bật ở khả năng kiểm soát nhiệt độ dầu ăn, giúp chiên xào đều tay và ít bị cháy. Bếp cũng có các tính năng như QuickStart, AutoStart, thiết lập mức nhiệt nhanh.

Chefs EH-IH555 lại có nhiều chế độ thực tế như giữ ấm 3 mức (65°C – 85°C), nấu hầm, tạm dừng khi đang nấu. Những ai nấu các món cần giữ nhiệt lâu hoặc hay bận rộn lúc đang đun sẽ thích cách bếp từ Chefs thiết kế bộ tiện ích này.

Giá thành

Giá của hai mẫu thay đổi tùy thời điểm và ưu đãi tại cửa hàng. Thông thường, Bosch PID775DC1E nằm ở mức cao hơn(17 đến 18 triệu) do thuộc dòng Series 8 và có mâm nấu lớn hơn. Chefs EH-IH555 thường dễ tiếp cận hơn(16 đến 17,5 triệu) phù hợp các gia đình muốn một chiếc bếp từ bền – dễ dùng – bảo hành dài (nhiều nơi bảo hành tới 36 tháng).

Nên mua bếp từ Bosch PID775DC1E hay Chefs EH-IH555?

Cả Bosch PID775DC1E và Chefs EH-IH555 đều là bếp từ 3 vùng nấu thuộc phân khúc cao cấp, đáp ứng tốt nhu cầu nấu nướng của các gia đình hiện đại. Mỗi sản phẩm sở hữu những điểm mạnh riêng về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng. Theo Bếp Thái Sơn, bạn nên lựa chọn bếp từ phù hợp nên căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế, thói quen nấu nướng, ngân sách cũng như sự thuận tiện của dịch vụ bảo hành, hậu mãi tại khu vực sinh sống của người tiêu dùng.

Mua bếp từ chính hãng tại Bếp Thái Sơn

Bếp Thái Sơn là một trong những đại lí đầu ngành chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị nhà bếp hàng đầu Việt Nam. Đây là thương hiệu uy tín được thành lập từ năm 2002 và có giấy chứng nhận uỷ quyền của nhiều thương hiệu lớn. Nếu bạn muốn mua bếp từ Chefs, Bosch, Hafele thì đến ngay Bếp Thái Sơn để được hưởng ưu đãi nhé.