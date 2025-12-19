Cách chọn mua máy khoan cầm tay phù hợp mọi nhu cầu sử dụng 19/12/2025 15:22

(PLO)- Trong bối cảnh nhu cầu sửa chữa, lắp đặt và thi công ngày càng phổ biến từ hộ gia đình đến các công trình chuyên nghiệp, máy khoan cầm tay đã trở thành một trong những dụng cụ không thể thiếu.

Việc hiểu rõ nhu cầu sử dụng và nắm được các tiêu chí quan trọng sẽ giúp người dùng chọn được máy khoan phù hợp, vừa đảm bảo hiệu quả công việc vừa tối ưu chi phí đầu tư.

Các tiêu chí quan trọng khi chọn mua máy khoan cầm tay

Trước khi đưa ra quyết định chọn mua, người dùng sẽ cần xác định rõ các tiêu chí để chọn được sản phẩm máy khoan chính hãng phù hợp với nhu cầu sử dụng và hiệu suất khoan tốt.

Xác định rõ nhu cầu sử dụng

Người mua cần xác định rõ vật liệu cần khoan cũng như dùng trong gia đình, sửa chữa dân dụng hay thi công công trình. Việc xác định đúng nhu cầu giúp lựa chọn đúng dòng máy, đúng chức năng và mức đầu tư phù hợp.

Máy khoan gia đình Bosch khoan gỗ, thép và tường mỏng.

Công việc gia đình có thể dùng máy khoan gia đình cơ bản. Sửa chữa điện nước dân dụng nên chọn máy khoan động lực hoặc máy khoan bê tông công suất nhỏ. Đối với công trình lớn cần sử dụng máy khoan động lực hoặc máy khoan bê tông công suất lớn để đảm bảo hiệu suất và độ bền.

Công suất, lực khoan và tốc độ quay

Công suất và lực khoan là yếu tố quyết định khả năng làm việc của máy. Máy khoan công suất thấp phù hợp với các vật liệu mềm, trong khi khoan tường bê tông hoặc kim loại dày đòi hỏi máy có lực khoan mạnh hơn.

Ngoài ra, người dùng nên quan tâm đến các chế độ khoan như khoan thường, khoan động lực hay khoan búa để đảm bảo thiết bị đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, tránh lãng phí khi mua máy có tính năng vượt quá yêu cầu sử dụng.

Chọn máy khoan điện hay máy khoan pin

Máy khoan điện phù hợp với môi trường làm việc cố định, cho khả năng hoạt động liên tục, lực khoan ổn định và chi phí đầu tư hợp lý. Máy khoan pin cầm tay phù hợp với công việc cần di chuyển nhiều, thao tác linh hoạt ở không gian hẹp hoặc trên cao. Dòng máy này có giá thành cao hơn máy khoan điện cùng phân khúc nhưng đổi lại là sự tiện lợi và hiệu quả khi làm việc tại nhiều vị trí khác nhau.

Chọn máy khoan cầm tay của thương hiệu uy tín

Khi chọn mua máy khoan cầm tay, người dùng nên ưu tiên chọn máy khoan chính hãng từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo hiệu suất, độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng. Những hãng có lịch sử lâu năm thường sở hữu công nghệ ổn định, vật liệu bền bỉ và hệ thống bảo hành rõ ràng.

Máy khoan hãng Bosch chất lượng, giá thành đa dạng.

Dưới đây là những thương hiệu được tin dùng trên thị trường hiện nay.

● Máy khoan Bosch (Đức): nổi bật với độ chính xác cao, vận hành ổn định, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp cả gia đình và thợ chuyên nghiệp.

● Máy khoan Makita (Nhật Bản): được tin dùng nhờ độ bền vượt trội, lực khoan mạnh, đáp ứng tốt công việc cường độ cao.

● Máy khoan Dewalt (Mỹ): hướng tới phân khúc chuyên nghiệp với công suất lớn, thiết kế cứng cáp, phù hợp công trình nặng.

Việc lựa chọn đúng thương hiệu sẽ giúp người dùng yên tâm đầu tư và khai thác thiết bị hiệu quả lâu dài.

Địa chỉ mua máy khoan cầm tay uy tín, chính hãng

Công ty CP Công nghệ THB Việt Nam là đơn vị phân phối máy khoan và dụng cụ cầm tay tại Việt Nam. Doanh nghiệp tập trung cung cấp các sản phẩm phục vụ gia đình, thợ sửa chữa và đơn vị thi công chuyên nghiệp.

Lợi ích khi mua máy khoan tại THB Việt Nam:

● Danh mục sản phẩm đa dạng từ các thương hiệu phổ biến như Bosch, Makita, Dewalt, Stanley.

● Cam kết hàng chính hãng, đầy đủ giấy tờ và bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

● Giá bán cạnh tranh, phù hợp nhiều phân khúc sử dụng khác nhau.

● Tư vấn kỹ thuật rõ ràng, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.

● Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, chính sách vận chuyển linh hoạt.