Thị trường tỉ USD của xe tải điện 14/12/2025 12:13

(PLO)-Xe tải điện đang trở thành trọng tâm của di chuyển đô thị bền vững, làm thay đổi logistics thành phố bằng cách kết hợp lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường.

Làn sóng điện khí hóa phương tiện giao thông đã vượt ra khỏi phạm vi xe chở khách, chuyển trọng tâm sang những chiếc xe tải điện giữ cho nền kinh tế toàn cầu vận hành. Phương tiện này đang trở thành trọng tâm của di chuyển đô thị bền vững, làm thay đổi lĩnh vực logistics thành phố bằng cách kết hợp hoàn hảo giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường.

Cuộc đua xe tải điện

Amazon bắt đầu triển khai các xe tải giao hàng điện tại các thành phố của Mỹ từ năm 2022 và đặt mục tiêu vươn lên 100.000 chiếc vào năm 2030. Việc đầu tư vào đội xe tải giao hàng điện là một phần quan trọng trong cam kết rộng lớn hơn của Amazon nhằm đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 trên toàn bộ hoạt động kinh doanh vào năm 2040.

Theo Hãng nghiên cứu thị trường MRA (Mỹ), Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 60% doanh số xe tải điện toàn cầu. Châu Âu đứng thứ hai, được thúc đẩy bởi các quy định nghiêm ngặt về khí thải, các khu vực phát thải thấp ở đô thị, và cam kết bền vững ngày càng tăng của các công ty.

Khu vực Bắc Mỹ, mặc dù có lịch sử áp dụng chậm hơn, đang cho thấy sự tăng trưởng tăng tốc, đặc biệt trong phân khúc giao hàng chặng cuối, được thúc đẩy bởi đầu tư từ các công ty logistics lớn và các tập đoàn công nghệ.

Thị trường xe tải điện toàn cầu được dự báo sẽ mở rộng đáng kể, với ước tính đạt khoảng 55 tỉ USD vào năm 2033, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ là 12,5%.

Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi quy định môi trường tăng cường yêu cầu giảm thiểu khí thải. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp giao hàng chặng cuối hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Giá nhiên liệu leo thang cũng góp phần vào việc sử dụng xe tải điện, khi các doanh nghiệp tìm cách giảm chi phí hoạt động.

Hơn nữa, những tiến bộ trong công nghệ pin, dẫn đến cải thiện phạm vi hoạt động và giảm thời gian sạc, đang khiến xe tải giao hàng điện trở thành một lựa chọn khả thi và hấp dẫn hơn cho nhiều ứng dụng. Thị trường đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng kể sang tính bền vững, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào việc giảm lượng khí thải carbon trong các hoạt động logistics.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết, sự gia tăng của xe giao hàng điện trong các thành phố trên toàn cầu đang bùng nổ nhờ vào sự phát triển của thương mại điện tử. Xu hướng này được thúc đẩy bởi chi phí vận hành thấp hơn, ít bảo trì hơn, chất lượng không khí tốt hơn (không phát thải từ ống xả), hoạt động yên tĩnh hơn và các chính sách hỗ trợ của chính phủ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho hoạt động logistics đô thị dày đặc và giao hàng chặng cuối.

Lợi ích

Mặc dù vẫn còn những nhu cầu về công nghệ và cơ sở hạ tầng đang tiếp diễn, những chiếc xe giao hàng điện hiệu quả và hoạt động im lặng này đã cắt giảm lượng khí thải, giảm bớt tắc nghẽn giao thông, và mang lại lợi ích kinh tế mạnh mẽ cho các đội xe, đồng thời phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài ra, chi phí nhiên liệu và bảo trì thấp hơn, tuổi thọ xe dài hơn và các mô hình tổng chi phí sở hữu khiến xe tải điện trở nên hấp dẫn về mặt tài chính đối với các đội xe.

Các chuyên gia cho biết, quy định môi trường nghiêm ngặt và các ưu đãi đáng kể của chính phủ đang được thực hiện trên toàn cầu, trực tiếp khuyến khích việc áp dụng các phương tiện không phát thải.

Cơ hội cho thị trường tải điện là vô cùng lớn và đầy hứa hẹn vì giảm chi phí pin liên tục dự kiến sẽ thu hẹp thêm khoảng cách giá với xe tải truyền thống, giúp xe tải điện dễ tiếp cận hơn. Việc phát triển các giải pháp sạc đổi mới, như mạng lưới sạc thông minh và các đơn vị sạc di động, sẽ giảm bớt lo ngại về cơ sở hạ tầng. Sự tập trung ngày càng tăng vào logistics đô thị và việc tạo ra các khu vực phát thải thấp sẽ tạo ra một thị trường ổn định cho xe tải điện

Các nhà sản xuất đang vượt ra khỏi các thiết kế chung chung để cung cấp các loại xe tải điện được tối ưu hóa cho tải trọng, khối lượng hàng hóa và môi trường hoạt động khác nhau, bao gồm cả các đơn vị kiểm soát nhiệt độ để giao hàng thực phẩm và dược phẩm. Sự chuyên môn hóa này đáp ứng nhu cầu cụ thể của các ngành công nghiệp khác nhau, mở rộng hơn nữa sức hấp dẫn của xe tải giao hàng điện.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã và đang ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy lộ trình điện khí hóa phương tiện giao thông, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải công cộng và logistics. Những quy định này bao gồm ưu đãi thuế, phí trước bạ, và quan trọng nhất là yêu cầu các đội xe vận tải lớn phải chuyển đổi sang phương tiện ít phát thải theo các mốc thời gian cụ thể, đặc biệt là tại các khu vực đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Đây chính là động lực mạnh mẽ nhất, buộc các doanh nghiệp vận tải phải tìm kiếm các giải pháp thay thế cho đội xe chạy dầu diesel truyền thống. Xe tải điện nổi lên như một giải pháp hoàn hảo không chỉ loại bỏ khí thải ống xả tại các đô thị đông đúc, mà còn giảm thiểu tiếng ồn, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng cuộc sống đô thị hiện đại.

Sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa trong việc phát triển và cung cấp xe tải điện là một tín hiệu tích cực, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và xây dựng một nền kinh tế xanh bền vững.

Điển hình, VinFast chính thức giới thiệu mẫu xe thương mại điện EC Van, một giải pháp đột phá, tiên phong mang đến cách mạng xanh trong vận tải hàng hóa nội đô tại Việt Nam.

EC Van của VinFast tiên phong mang đến giải pháp vận chuyển thương mại đột phá, nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt, êm ái và tiết kiệm chi phí.

Chiếc xe tải điện này có sự vận tải đa năng, linh hoạt lưu thông nội đô, phù hợp cho kinh tế hộ gia đình và doanh nghiệp. Dung tích chứa hàng 2,6 m3 (2.600lít) với tải trọng 650 kg, tối ưu hóa khả năng vận chuyển. Quãng đường di chuyển 175 km cho mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng 42 phút.

EC Van của VinFast hứa hẹn mang lại khả năng vận hành êm ái, giảm chi phí vận hành đáng kể, và là một đối tác tin cậy, sinh lời cao cho các hoạt động logistics trong thành phố.