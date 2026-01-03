Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có hiệu lực trong năm 2026 03/01/2026 09:38

(PLO)-Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ theo quy định tại Nghị định 336/2025 từ 1-3-2026 ra sao?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ chính thức có hiệu lực từ 1-3-2026.

Theo đó, Nghị định 336/2025 quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ.

Nghị định 336/2025 quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh; thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ.

Các hành vi vi phạm hành chính về hoạt động đường bộ và các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến hoạt động đường bộ mà không quy định tại Nghị định 336/2025 thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Tại Điều 21 Nghị định 336/2025 quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ bao gồm:

Các chức danh quy định tại Điều 17, khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Nghị định 336/2025 có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định của Nghị định 336/2025;

Nội dung Điều 17 Nghị định 336/2025.

Các chức danh quy định tại Điều 18 Nghị định 336/2025 có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm được phân định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 336/2025;

Nội dung Điều 18 Nghị định 336/2025.

Chức danh quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 336/2025 có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm được phân định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 336/2025;

Nội dung Điều 19 Nghị định 336/2025.

Công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đường bộ đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

Thành viên Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập, thành viên Đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập có thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra thuộc nội dung và phạm vi kiểm tra.