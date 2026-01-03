Từ 1-7-2026 người có giấy phép lái xe hạng nào được đào tạo để lên bằng CE? 03/01/2026 13:25

(PLO)-So với hiện hành, chỉ giấy phép lái xe hạng C được nâng lên CE, thì từ 1-7-2026 người có GPLX hạng D1, D2, D cũng được đào tạo để nâng lên CE.

Có thật sự được nâng hạng giấy phép lái xe?

Thời gian vừa quan nhiều người thắc mắc về thông tin từ 1-7-2026 giấy phép lái xe (GPLX) hạng D1, D2, D được nâng hạng lên CE.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, Luật số 118/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Từ 1-7-2026 giấy phép lái xe hạng D1, D2, D được nâng hạng lên CE. Ảnh: THY NHUNG

Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 12 Điều 7 Luật số 118/2025/QH15), quy định như sau:

Điều 60. Đào tạo lái xe

…

3. Việc đào tạo để nâng hạng GPLX thực hiện đối với những đối tượng sau đây:

…

e) Nâng hạng GPLX từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C, D1, D2, D lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE.

Hiện hành, điểm e khoản 3 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định như sau: Nâng hạng GPLX từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE.

Theo đó, quy định mới đã mở rộng đối tượng được nâng lên hạng CE, bổ sung thêm các hạng: D1, D2, D được nâng hạng lên CE.

So với hiện hành, chỉ hạng C được nâng lên CE; thì từ 1-7-2026 người có GPLX hạng D1, D2, D cũng được đào tạo để nâng lên CE.

Đối tượng được cấp và thời giạn của GPLX hạng CE

Căn cứ điểm m khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định GPLX hạng CE như sau:

Điều 57. GPLX

1. GPLX bao gồm các hạng sau đây:

a) Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW;

b) Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

…

m) Hạng CE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc;

…

Theo đó, GPLX hạng CE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc.

Bên cạnh đó, người đủ 24 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng CE và phải đảm bảo điều kiện sức khỏe phù hợp với phương tiện theo quy định pháp luật (căn cứ Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024)

Căn cứ điểm c khoản 5 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, quy định thời hạn GPLX như sau:

Điều 57. GPLX

…

5. Thời hạn của GPLX được quy định như sau:

a) GPLX các hạng A1, A, B1 không thời hạn;

b) GPLX hạng B và hạng C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp;

c) GPLX các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Như vậy, GPLX hạng CE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.