Cận cảnh thiết bị bay không người lái phá kỷ lục thế giới với tốc độ 626 km/h 02/01/2026 11:20

(PLO)- Ben Biggs, kỹ sư hàng không vũ trụ người Úc, vừa chế tạo thiết bị bay không người lái (drone) đạt tốc độ gần 400 dặm/giờ (640 km/h).

Đây là một kỷ lục Guinness thế giới mới về máy bay không người lái. Phi công có 15 năm kinh nghiệm này cho biết anh lấy cảm hứng từ một video trên YouTube để tạo ra chiếc máy bay không người lái nhanh nhất thế giới.

Máy bay không người lái (drone) đạt tốc độ gần 400 dặm/giờ (640 km/h). Ảnh: iStock.

Biggs gọi đây là “một dự án khá thú vị”. Anh quyết định bắt tay vào thực hiện sau khi chứng kiến một thiết bị khác bay với tốc độ đáng kinh ngạc. Biggs chia sẻ với Supercar Blondie: “Tôi nghĩ mình có đủ kiến thức để đánh bại kỷ lục đó”.

Thiết bị tự chế của anh đạt tốc độ tối đa chính thức là 626 km/giờ (389,24 dặm/giờ). Thực tế, máy bay từng chạm mốc 655 km/giờ (407 dặm/giờ) nhưng không được công nhận do có sự hỗ trợ của gió. Dù vậy, kỷ lục mới này được dự báo sẽ không tồn tại lâu do sự cạnh tranh gay gắt.

Để so sánh, drone của Biggs đã phá kỷ lục tốc độ NHRA (343,51 dặm/giờ) do Brittany Force nắm giữ với cách biệt hơn 45 dặm/giờ (72 km/h). Tháng 9 vừa qua, chiếc Yangwang U9 Xtreme cũng chỉ lập kỷ lục xe thương mại nhanh nhất với 308,4 dặm/giờ (493 km/h). Trong khi đó, các mẫu drone nhanh nhất từ nhà sản xuất lớn nhất thế giới hiện chỉ đạt khoảng 87 dặm/giờ (139 km/h).

“Tôi tự thực hiện mọi công đoạn, từ mô hình 3D, thiết kế khí động học đến hệ thống điện tử và lựa chọn công suất”, Ben Biggs chia sẻ.

Thiết bị máy bay không người lái này nặng khoảng 2,3 kg, cao 48 cm và rộng 23 cm. Đặc biệt, tỉ lệ công suất trên trọng lượng của nó gấp khoảng 10 lần một chiếc xe đua Công thức 1. Một trong những thách thức lớn nhất là tích hợp công suất cực đại 16 kilowatt vào khung máy nhỏ gọn.

Dù đã phá kỷ lục thế giới, Ben khẳng định anh vẫn chưa dừng lại. Đây là tinh thần cần thiết nếu anh muốn giữ vững ngôi vương trước các đối thủ mạnh.

Trước đó, vào tháng 11-2025, Trung tâm Hệ thống Máy bay Không người lái của Cảnh sát Dubai từng lập kỷ lục với vận tốc 580 km/giờ. Tháng 4-2025, Samuele Gobbi, một sinh viên tại Thụy Sĩ, cũng đạt mốc 557,64 km/giờ với thiết bị của mình.