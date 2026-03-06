Thế giới năm 2026: Khi xe điện không còn là lựa chọn xa xỉ 06/03/2026 08:52

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức sống còn của nhân loại, năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi các quốc gia trên toàn cầu đồng loạt tăng tốc trong cuộc đua điện hóa giao thông để hiện thực hóa các cam kết về khí thải ròng bằng không.

Từ những đô thị hiện đại bậc nhất như Seoul, London cho đến các nền kinh tế mới nổi đầy năng động như Việt Nam, một làn sóng chuyển đổi xanh mạnh mẽ đang thay đổi toàn diện diện mạo hạ tầng và thói quen tiêu dùng của người dân.

Chính phủ các nước không còn dừng lại ở những lời hứa mà đã cụ thể hóa bằng những dòng vốn ngân sách khổng lồ, những chính sách ưu đãi trực tiếp và các bước đi đột phá về công nghệ để đảm bảo rằng xe điện không còn là lựa chọn xa xỉ mà trở thành phương tiện phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân.

Chiến lược hạ tầng và đòn bẩy tài chính

Tại Hàn Quốc, chính quyền thành phố Seoul đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2026 khi quyết định tăng mạnh các khoản trợ cấp cho xe điện bằng cách kết hợp nguồn vốn trung ương với ngân sách địa phương.

Theo Korea Times, Seoul dự kiến sẽ trợ cấp cho tổng cộng 22.526 xe điện trong năm nay, tăng khoảng 18% so với mức của năm 2024. Trong số đó, hơn 22.400 xe được dành riêng cho người mua cá nhân, phần còn lại được phân bổ cho các tổ chức công. Mức trợ cấp cho mỗi xe khách chạy điện có thể lên tới 7,54 triệu won, tương đương khoảng hơn 140 triệu đồng Việt Nam.

Xe điện ngày càng thu hút người dùng.

Đặc biệt, thành phố còn đưa ra các khoản khuyến khích bổ sung lên đến 1,3 triệu won cho những chủ xe quyết định thay thế xe chạy bằng động cơ đốt trong cũ kỹ bằng các mẫu xe điện hiện đại. Các chính sách này không chỉ hướng đến số đông mà còn mang tính nhân văn sâu sắc khi dành sự hỗ trợ đặc biệt cho các hộ gia đình thu nhập thấp, người trẻ mua xe lần đầu và các gia đình đông con.

Không chỉ dừng lại ở xe cá nhân, Seoul còn đẩy mạnh điện hóa lĩnh vực dịch vụ công khi taxi điện sẽ nhận được thêm các khoản hỗ trợ riêng biệt đi kèm với chính sách gia hạn bảo hành pin.

Xe tải điện và xe buýt điện, đặc biệt là xe buýt trường học, nhận được mức trợ cấp cao nhất, lên tới gần 150 triệu won mỗi xe tùy thuộc vào kích cỡ và loại hình. Những biện pháp mở rộng này được kỳ vọng sẽ tăng tốc quá trình điện hóa toàn diện từ vận tải hành khách đến dịch vụ logistics và công ích tại xứ sở kim chi.

Công nghệ sản xuất xe ngày càng phát triển mạnh.

Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, chính phủ cũng vừa công bố một bước đi đột phá nhằm gỡ bỏ rào cản lớn nhất đối với việc sở hữu xe điện chính là hạ tầng sạc. Từ ngày 1-4-2026, các khoản trợ cấp cho việc lắp đặt trạm sạc sẽ tăng hơn 40%, hỗ trợ tối đa 500 bảng Anh cho mỗi đơn vị sạc.

Chính sách này đặc biệt tập trung vào những người thuê nhà, chủ căn hộ và những người sở hữu nhà không có bãi đậu xe riêng, giúp họ có thể lắp đặt trạm sạc với chi phí chỉ bằng một nửa so với trước đây.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Anh Keir Mather nhấn mạnh rằng Chính phủ cam kết làm cho việc sở hữu xe điện trở thành lựa chọn hợp lý cho tất cả mọi người, không chỉ riêng những người có gara hay lối đi riêng.

Việc mở rộng trạm sạc giúp người dân có thể tiếp cận giá điện sinh hoạt rẻ hơn, cho phép vận hành xe với chi phí cực thấp, chỉ khoảng 2 xu cho mỗi dặm hành trình. Ước tính các lái xe điện tại Anh có thể tiết kiệm tới 1.400 bảng Anh chi phí vận hành mỗi năm so với xe xăng khi sử dụng hệ thống sạc tại nhà.

Sự thay đổi này diễn ra đúng thời điểm khi xe điện chạy pin và xe lai điện đã chiếm gần một phần ba số lượng xe đăng ký mới tại Anh vào đầu năm 2026. Tính đến cuối năm 2025, Anh đã bổ sung hơn 14.000 bộ sạc mới, nâng tổng số trạm sạc công cộng lên vượt mức 85.000 đơn vị.

Hệ thống hạ tầng trạm sạc phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Chính phủ Anh không chỉ hỗ trợ cá nhân mà còn dành tới 2.000 bảng Anh cho mỗi ổ cắm sạc tại các trường học, đồng thời triển khai kế hoạch lắp đặt 100.000 bộ sạc công cộng bổ sung trong những năm tới.

Những nỗ lực này đi kèm với việc đơn giản hóa các loại hình trợ cấp và chiến dịch truyền thông mạnh mẽ nhằm khẳng định xe điện là tương lai của giao thông bền vững.

Năm 2026 cũng chứng kiến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ sinh thái năng lượng. AI đang được nhúng sâu vào các hệ thống quản lý pin, tinh chỉnh dự báo phạm vi hoạt động và tối ưu hóa việc sạc thông minh để giảm tải cho lưới điện.

Các công nghệ như sạc hai chiều từ xe sang lưới điện hay từ xe sang nhà đang biến pin xe điện thành các tài sản lưu trữ năng lượng di động, giúp tăng cường khả năng phục hồi của lưới điện quốc gia và tạo ra lợi ích tài chính trực tiếp cho người lái xe.

Ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang hướng tới sự tích hợp dữ liệu chặt chẽ hơn để đảm bảo rằng sự phát triển công nghệ sẽ chuyển hóa thành trải nghiệm sạc đơn giản, công bằng và dễ tiếp cận hơn cho mọi đối tượng.

Xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu

Việt Nam đang nổi lên như một hình mẫu tiêu biểu tại khu vực Đông Nam Á về tốc độ và quyết tâm chuyển đổi xanh. Sự chuyển dịch này không chỉ là một trào lưu nhất thời mà là một chiến lược bài bản được thúc đẩy bởi cả sức mạnh của doanh nghiệp nội địa và các chính sách hỗ trợ nhất quán từ Chính phủ.

Minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng này chính là sự bứt phá ngoạn mục của VinFast trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Với dải sản phẩm xe điện đa dạng trải dài từ phân khúc xe cỡ nhỏ đến các dòng SUV hạng sang, VinFast đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của người tiêu dùng trong nước về phương tiện không khí thải.

Xe máy điện bắt đầu đánh chiếm thị phần.

Doanh số kỷ lục của hãng trong năm 2025 không chỉ phản ánh niềm tin của người dân vào thương hiệu Việt mà còn cho thấy sự sẵn sàng của thị trường đối với các giải pháp giao thông xanh.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, xe máy điện và ô tô điện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên mọi nẻo đường, góp phần giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm khói bụi một cách đáng kể.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy quá trình này, tiêu biểu là việc miễn lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại các thành phố lớn, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh còn đi vào chiều sâu với việc quy hoạch lại hệ thống xe buýt công cộng theo hướng điện hóa hoàn toàn và xây dựng các trạm sạc phủ khắp các khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc các tuyến cao tốc huyết mạch.

Sự phát triển thần tốc của hệ thống trạm sạc do các doanh nghiệp trong nước đầu tư đã tháo gỡ tâm lý lo ngại về phạm vi hoạt động của người dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đường dài bằng xe điện.

Trạm sạc phủ rộng giúp người tiêu dùng sạc điện tiện lợi hơn.

Những tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong số lượng xe điện đăng ký mới, cho thấy đà chuyển đổi đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ từ các thành phố lớn ra các khu vực lân cận.

Sự trỗi dậy của Việt Nam trong kỷ nguyên xe điện còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng khi thu hút được nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất pin và linh kiện điện tử cho xe điện.

Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ tiềm năng mà còn đang dần định vị mình là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.

Những nỗ lực của các tập đoàn nội địa trong việc tự chủ công nghệ, nghiên cứu các giải pháp sạc nhanh và quản lý năng lượng thông minh đã tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn, giúp xe điện Việt Nam không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn tự tin vươn ra các thị trường khó tính như Bắc Mỹ và Châu Âu.

Doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ sản xuất xe điện.

Việc kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang diễn ra đồng bộ, khi các ứng dụng thông minh cho phép người dùng tìm kiếm trạm sạc, thanh toán hóa đơn điện và quản lý hành trình một cách tiện lợi ngay trên điện thoại di động.

Nhìn về tương lai xa hơn trong năm 2026, các chuyên gia nhận định rằng sự thành công của cuộc cách mạng giao thông xanh sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc duy trì sự nhất quán trong chính sách và khả năng phối hợp giữa các ngành năng lượng và giao thông.