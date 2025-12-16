TP.HCM sẽ có hàng loạt tủ đổi pin xe điện tại các phường 16/12/2025 08:55

(PLO)- TP.HCM có khoảng 100.000 xe máy điện, 300 trụ sạc nhanh, khoảng 50 điểm đổi pin xe máy và sẽ khảo sát để lắp thêm tủ đổi pin xe điện.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM về công tác lắp đặt các tủ đổi pin cho xe điện trên vỉa hè.

Nhiều quốc gia áp dụng mô hình trạm sạc điện/tủ đổi pin

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, sở nhận được nhiều văn bản của các công ty đề xuất tham gia xã hội hóa lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe điện.

Vị trí lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe điện được đề xuất ở các depot, bến bãi và điểm/trạm dừng nhà chờ xe buýt, trên vỉa hè, trụ chiếu sáng cho phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh.

TP.HCM hiện có nhiều trụ sạc xe điện nhưng chưa nhiều tủ đổi pin. Ảnh: THY NHUNG

Sở Xây dựng đã làm việc, phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát thực tế một số vị trí vỉa hè phù hợp có thể sử dụng tạm thời để lắp đặt tủ đổi pin cho xe máy điện.

Đồng thời, sở cũng xây dựng trình UBND TP.HCM phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bến, bãi xe buýt) để đấu giá chọn nhà đầu tư lắp đặt hệ thống trụ sạc điện phục vụ phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM tại 19 bến xe buýt trong thời gian tới.

Cũng theo Sở Xây dựng, hiện TP.HCM có khoảng 100.000 xe máy điện, 300 trụ sạc nhanh và khoảng 50 điểm đổi pin xe máy. Hạ tầng phục vụ cho xe máy điện còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu. Theo khuyến cáo chung của thế giới, hạ tầng cần có là khoảng 50 xe máy điện/trụ sạc/tủ đổi pin.

Bên cạnh đó, đa số người dân thành phố đang sạc điện cho xe máy tại nhà, tại các tòa chung cư, điều này không đảm bảo các điều kiện về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu net zero trước 2050 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện (đặc biệt là xe máy điện) tăng nhanh.

Việc xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng sạc điện công cộng là yêu cầu cấp bách, TP.HCM cần có các chính sách ưu tiên để đáp ứng nhu cầu sạc điện của người dân, doanh nghiệp.

Sở Xây dựng thông tin, nhiều quốc gia như Trung Quốc, một số nước Đông Nam Á đã triển khai thành công mô hình tích hợp các trạm sạc điện/tủ đổi pin cho xe điện tại cột đèn đường, vỉa hè, các công trình công cộng.

Nghiên cứu phương án lắp đặt tủ đổi pin an toàn

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè để triển khai lắp đặt tủ đổi pin tại cột đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu, trên vỉa hè, dải phân cách (trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ).

Việc lắp đặt các tủ đổi pin sẽ thuận tiện cho người đi xe máy điện. Ảnh: VĂN THUẬN

Mức thu phí sử dụng vỉa hè theo nghị quyết 15/2023 của HĐND TP.HCM về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM; việc thu phí sử dụng vỉa hè được thực hiện đồng thời với việc cấp phép thi công.

Sở cũng kiến nghị TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM... xây dựng, triển khai phương án lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện; thực hiện thỏa thuận vị trí, cấp phép thi công, thu phí sử dụng vỉa hè theo quy định. Quá trình này phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị; tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát sau khi đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, giao Công an TP.HCM, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực thành phố, UBND phường xã phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện (khảo sát vị trí, lên phương án thiết kế, lắp đặt, cung cấp điện, quản lý, vận hành bảo trì, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự...).