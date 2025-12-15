Đề xuất thay đổi khung giờ cấm xe vận chuyển rác ở TP.HCM có khả thi?

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin liên quan về việc điều chỉnh khung giờ cấm các phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM.
Theo đó, vừa qua, Sở NN&MT TP.HCM đã đề xuất điều chỉnh giảm khung giờ cấm xe trên địa bàn TP (tương ứng trước giờ vào và ra khỏi các Khu liên hợp xử lý chất thải khoảng 1 tiếng 30 phút).
Cụ thể, điều chỉnh khung giờ cấm xe khu vực nội đô lên 7 giờ 30 đến 9 giờ thay vì từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 17 giờ 30 thay vì từ 16 giờ đến 20 giờ.
Sở Xây dựng cho hay việc điều chỉnh khung giờ hoạt động của các phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt không thuộc thẩm quyền của Sở, cần có ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM.
Tuy nhiên, theo ghi nhận tình hình giao thông thực tế trong khu vực nội đô và các tuyến đường trục cửa ngõ của TP vào các thời gian cao điểm (sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ) có mật độ phương tiện giao thông rất cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.
Vì vậy, Sở Xây dựng thống nhất nội dung ý kiến của Công an TP.HCM. Cụ thể, đề xuất giảm khung giờ cấm cho xe vận chuyển rác sinh hoạt như đề nghị của Sở NN&MT sẽ làm gia tăng áp lực giao thông, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông trong khu vực.
Theo Sở NN&MT TP.HCM, từ ngày 1-12 bãi rác Đa Phước đổi giờ nhận rác chỉ hoạt động từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, điều này đồng nghĩa dồn toàn bộ 1.800 tấn ca ngày (175 chuyến xe) sang ca đêm, thực tế các xe chỉ có 11 tiếng để hoạt động.
Trong thời gian bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian hoạt động, ban ngày rác sinh hoạt phải đưa về các trạm trên lưu chứa. Chắc chắn các trạm sẽ không đủ công suất tiếp nhận và lưu giữ, dẫn đến nguy cơ ùn ứ rác.
Nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và an ninh chất thải trên địa bàn TP, Sở NN&MT đưa ra một số giải pháp như sau:
Chuyển khối lượng rác sinh hoạt một số khu vực cấp bách (quận trung tâm không có Trạm trung chuyển, có khả năng ùn ứ rác (ban ngày) về khu liên hiệp xử lý chất thải Tây Bắc, khoảng: 450 tấn/ngày.
Đồng thời chuyển khối lượng ca ngày sang vận chuyển ca đêm về khu xử lý Đa Phước khoảng 1.350 tấn/ngày.
Ngoài ra, để thực hiện vận chuyển rác trong một khung giờ thì thời gian quay vòng xe bị tác động do số lượng phương tiện của đơn vị không đủ, kết hợp với quy định về giờ cấm xe nên thời gian vận chuyển và quay đầu của một chuyến xe sẽ kéo dài (dự kiến khoảng 3,5 tiếng đến 4 tiếng cho một chuyến xe), vì vậy giải pháp thực hiện là Sở sẽ tăng cường đầu tư bổ sung thêm phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt.
Bên cạnh đó Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tại các trạm trung chuyển trên địa bàn...