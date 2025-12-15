Đề xuất thay đổi khung giờ cấm xe vận chuyển rác ở TP.HCM có khả thi? 15/12/2025 19:01

(PLO)- Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh khung giờ cấm các phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM có khả năng gây ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin liên quan về việc điều chỉnh khung giờ cấm các phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, vừa qua, Sở NN&MT TP.HCM đã đề xuất điều chỉnh giảm khung giờ cấm xe trên địa bàn TP (tương ứng trước giờ vào và ra khỏi các Khu liên hợp xử lý chất thải khoảng 1 tiếng 30 phút).

Cụ thể, điều chỉnh khung giờ cấm xe khu vực nội đô lên 7 giờ 30 đến 9 giờ thay vì từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 17 giờ 30 thay vì từ 16 giờ đến 20 giờ.

Sở NN&MT TP.HCM đề xuất điều chỉnh khung giờ cấm xe khu vực nội đô từ 7 giờ 30 đến 9 giờ thay vì từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 17 giờ 30 thay vì từ 16 giờ đến 20 giờ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sở Xây dựng cho hay việc điều chỉnh khung giờ hoạt động của các phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt không thuộc thẩm quyền của Sở, cần có ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tình hình giao thông thực tế trong khu vực nội đô và các tuyến đường trục cửa ngõ của TP vào các thời gian cao điểm (sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ) có mật độ phương tiện giao thông rất cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.

Vì vậy, Sở Xây dựng thống nhất nội dung ý kiến của Công an TP.HCM. Cụ thể, đề xuất giảm khung giờ cấm cho xe vận chuyển rác sinh hoạt như đề nghị của Sở NN&MT sẽ làm gia tăng áp lực giao thông, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn và mất an toàn giao thông trong khu vực.