Metro số 1 điều chỉnh lịch chạy tàu, kéo dài giờ hoạt động ngày cuối tuần 05/01/2026 14:48

(PLO)- Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) áp dụng lịch chạy tàu mới từ nay đến 31-5-2026, điều chỉnh linh hoạt theo từng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trung tâm Quản lý giao thông vừa có thông báo kế hoạch vận hành biểu đồ chạy tàu mới áp dụng cho tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Thời gian áp dụng từ ngày 2-1 đến hết ngày 31-5-2026.

Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, lịch trình vận hành được điều chỉnh linh hoạt theo từng nhóm ngày trong tuần như sau:

Từ thứ Hai đến thứ Năm: Tàu hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Tổng cộng có 246 lượt tàu/ngày, thời gian giãn cách giữa các chuyến từ 6 đến 15 phút.

Riêng ngày thứ Sáu: Thời gian hoạt động được kéo dài hơn, từ 5 giờ đến 23 giờ. Số lượng chuyến tăng lên 254 lượt tàu/ngày, giãn cách mỗi chuyến từ 6 đến 15 phút.

Các ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật): Tàu vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ. Trong hai ngày này, hệ thống phục vụ 250 lượt tàu/ngày với thời gian giãn cách chuyến từ 7 đến 15 phút.

3 ngày cuối tuần, metro số 1 hoạt động đến 23 giờ.

Ngoài ra, để hành trình di chuyển của hành khách luôn thuận tiện và suôn sẻ, metro số 1 cập nhật thông tin về các bãi giữ xe quanh nhà ga (do đơn vị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong (TNXP) quản lý và vận hành):

Các điểm hỗ trợ gửi xe qua đêm: Ga Bến Thành, ga Công viên Văn Thánh; riêng ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái chỉ áp dụng tại các bãi xe ở đầu cầu bộ hành (phía đường Võ Nguyên Giáp).

Các điểm gửi xe trong ngày (từ 6 giờ đến trước 23 giờ) bao gồm các nhà ga: Tân Cảng, An Phú, Thủ Đức, Đại học Quốc gia và các bãi xe ngay dưới mặt đất của ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái.

Sau 23 giờ, đơn vị TNXP chịu trách nhiệm toàn quyền xử lý các trường hợp xe để qua đêm trái quy định nhằm đảm bảo an ninh và phòng chống cháy nổ.