Khởi công lắp đặt thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1 05/01/2026 11:50

(PLO)- TP.HCM chính thức khởi công lắp đặt hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc tuyến metro số 1, mở ra không gian tiếp cận giao thông công cộng an toàn, thuận tiện và bình đẳng hơn cho mọi hành khách.

Ngày 5-1-2026, Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) đã tiến hành khởi công dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành của nhà ga trên cao thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thời gian thi công dự kiến khoảng 6 tháng.

Các đại biểu tại lễ khởi công.

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhằm tăng cường tiện ích, bảo đảm điều kiện tiếp cận thuận lợi, an toàn cho hành khách khi sử dụng metro số 1, đặc biệt đối với các nhóm hành khách yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút người dân tham gia giao thông công cộng.

TP.HCM sẽ lắp 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành của metro số 1.

Việc lắp đặt hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành không chỉ là bước hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, mà còn thể hiện rõ cam kết của TP trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách tiếp cận metro.

Thông qua việc bổ sung các tiện ích, dự án hướng đến mục tiêu xóa bỏ các rào cản trong việc tiếp cận giao thông công cộng, bảo đảm điều kiện di chuyển thuận lợi, an toàn và bình đẳng cho mọi đối tượng hành khách. Đặc biệt, hệ thống thang máy đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai tiếp cận nhà ga nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn.

Quy mô dự án gồm 8 thang máy, trọng tải 1.000 kg, được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành dọc theo tuyến metro số 1, cụ thể:

Ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây): 1 thang máy bố trí bên trái tuyến đường sắt, tại vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ga An Phú (phường Bình Trưng): 2 thang máy, gồm 1 thang tại dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ) và 1 thang tại vỉa hè đường song hành.

Ga Rạch Chiếc (phường Bình Trưng): 1 thang máy bố trí bên phải tuyến, tại vỉa hè đường song hành Võ Nguyên Giáp.

Ga Phước Long (phường Phước Long): 1 thang máy bố trí bên phải tuyến, tại vỉa hè đường song hành.

Ga Bình Thái (phường Phước Long): 1 thang máy bố trí bên phải tuyến, tại vỉa hè đường song hành.

Ga Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú): 1 thang máy bố trí bên phải tuyến, tại vỉa hè đường song hành.

Ga Đại học Quốc gia (phường Tăng Nhơn Phú): 1 thang máy bố trí tại dải phân cách đường song hành.

Song song với việc lắp đặt thang máy, dự án còn triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện và văn minh tại khu vực các nhà ga trên cao.

Tuyến metro số 1 hiện nay vận chuyển trung bình hàng ngày khoảng 60.000 lượt hành khách. Những cải thiện này góp phần khắc phục các bất tiện phát sinh sau thời gian vận hành, đồng thời mở ra không gian di chuyển nhân văn, nơi mọi đối tượng hành khách đều được quan tâm và phục vụ bình đẳng.

Với sự đồng bộ giữa hạ tầng hiện đại và dịch vụ ngày càng hoàn thiện, tuyến metro số 1 được kỳ vọng tiếp tục trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân, góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh, văn minh và phát triển đô thị bền vững cho TP.