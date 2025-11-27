Từ 1-12, thay đổi hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM 27/11/2025 14:40

(PLO)- Bãi rác Đa Phước (TP.HCM) sẽ tiếp nhận rác sinh hoạt từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày bắt đầu từ 1-12-2025 thay vì cả ngày và đêm như trước đây.

Trước tình hình đó, để tránh ùn ứ rác, đảm bảo môi trường cho TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) cho biết sở đã có kế hoạch triển khai hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP từ ngày 1-12.

Nhân viên đang thu gom rác sinh hoạt tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Hiện nay, TP.HCM đang có 14 đơn vị quận huyện (thuộc 14 quận, huyện cũ) đang điều phối thu gom khoảng 4.550 tấn rác/ngày (443 chuyến xe). Phân bổ theo hai ca, ca ngày khoảng 1.800 tấn (tương đương 175 chuyến), ca đêm khoảng 2.750 tấn/ngày (tương đương 268 chuyến).

Từ 1-12, bãi rác Đa Phước đổi giờ nhận rác chỉ hoạt động từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, đồng nghĩa dồn toàn bộ 1800 tấn ca ngày (175 chuyến xe) sang ca đêm, các xe chỉ có 11 tiếng để hoạt động.

TP.HCM đang có 14 đơn vị quận huyện (thuộc 14 quận, huyện cũ) đang điều phối hoạt động thu gom rác. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo đó Sở NN&MT đã triển khai một số giải pháp như sau:

Chuyển khối lượng rác sinh hoạt một số khu vực cấp bách (quận trung tâm không có trạm trung chuyển, có khả năng ùn ứ rác (vào ban ngày) về khu liên hiệp xử lý chất thải Tây Bắc (gồm năm quận, huyện cũ) khoảng 450 tấn/ngày. Chuyển khối lượng ca ngày sang vận chuyển ca đêm về khu xử lý Đa Phước (9 quận, huyện cũ) khoảng 1.350 tấn/ngày.

tăng cường đầu tư bổ sung phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt.

Bên cạnh đó, sở kiến nghị UBND TP xem xét giảm khung giờ cấm để các đơn vị vận chuyển đủ thời gian quay đầu xe, thực hiện chuyến tiếp theo.

Bãi rác Đa Phước, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sở NN&MT TP.HCM đang tổ chức hỗ trợ thẩm định lộ trình, cự ly bình quân, đơn giá vận chuyển rác sinh hoạt cho các đơn vị có thay đổi lộ trình để cơ quan có thẩm quyền ban hành. UBND cấp xã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận huyện và đơn vị thu gom, vận chuyển thực hiện thông tin, tuyên truyền điều chỉnh thời gian thu gom tại nguồn từ ngày sang đêm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các trạm trung chuyển trên địa bàn.

Song song đó Sở NN&MT đang phối hợp cùng Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM) thống kê danh sách, rà soát số lượng, biển kiểm soát của phương tiện có lộ trình vận chuyển về Khu xử lý rác Đa Phước để đảm bảo công tác vận chuyển đúng đối tượng, hướng tuyến, phù hiệu, giấy phép đi đường.