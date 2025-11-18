Đa Phước siết thời gian tiếp nhận, TP.HCM đối mặt nguy cơ ùn ứ rác trên diện rộng 18/11/2025 14:31

(PLO)- Các trạm trung chuyển rác sẽ không đủ công suất tiếp nhận và lưu giữ do bãi rác Đa Phước giảm thời gian tiếp nhận rác, điều này tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ rác trên địa bàn TP.HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) vừa có văn bản báo cáo UBND TP về kế hoạch triển khai một số hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP từ ngày 1-12.

Khả năng ùn ứ rác sinh hoạt

Bãi rác Đa Phước sẽ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 1-12-2025. Theo Sở NN&MT, hiện nay một số địa bàn (quận huyện cũ) không có trạm trung chuyển gồm quận 1, 3, 5, 10, Bình Thạnh, Bình Tân, Nhà Bè nên phải vận chuyển liên tục về địa điểm xử lý.

Bãi rác Đa Phước sẽ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 1-12-2025. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đặc biệt đối với các phường trung tâm TP.HCM (quận 1, quận 3...cũ) là những địa bàn thường có nhiều sự kiện quan trọng, tập trung các cơ quan hành chính, có lưu lượng lớn khách vãng lai, du lịch... nên toàn bộ rác từ chợ, các cơ quan phải thu gom vận chuyển theo lộ trình dọc tuyến, không để lưu giữ tồn đọng.

Tuy nhiên, khi bãi chôn lấp Đa Phước không hoạt động ban ngày thì khả năng rác sinh hoạt phát sinh từ các cơ sở kinh doanh, chợ... sẽ không kịp thời gian cho xe thu gom (do ảnh hưởng của khung giờ cấm, đường cấm, kẹt xe giờ cao điểm, ùn tắc trên bãi tiếp nhận...) dẫn đến khả năng tồn đọng trên đường, điểm hẹn.

Một số trạm trung chuyển như Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng Tây, Tôn Thất Thuyết, Bà Lài, Đào Trí, Phước Long A, Bình Chánh, Lê Minh Xuân... đang vận hành vượt công suất thiết kế.

Trong thời gian tới do bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian hoạt động nên ban ngày rác sinh hoạt phải đưa về các trạm trên lưu chứa. Chắc chắn các trạm sẽ không đủ công suất tiếp nhận và lưu giữ, dẫn đến nguy cơ ùn ứ rác.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận, huyện, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức tổ chức, phối hợp với UBND các phường, xã, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP và các đơn vị có liên quan thực hiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt phù hợp với thời gian tiếp nhận rác ở bãi rác Đa Phước. Cụ thể, thời gian tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 1-12-2025, thay vì 24 giờ/24 giờ như trước đây.

Hơn nữa, toàn bộ địa bàn 14 quận huyện (cũ) sẽ bị ảnh hưởng về khung giờ thu gom rác sinh hoạt tại nguồn từ ban ngày sang ban đêm. Việc này dự kiến gặp nhiều khó khăn do phải thay đổi thói quen của người dân.

Bên cạnh đó, số lượng xe hiện tại của các đơn vị không đảm bảo vận chuyển toàn bộ khối lượng về bãi rác Đa Phước chỉ vào ban đêm nên có thể dẫn đến nguy cơ ùn ứ rác trong dân.

Ngoài ra, bãi chôn lấp Đa Phước bắt đầu mở cửa tiếp nhận rác từ 18 giờ nên lượng xe vận chuyển sẽ tập trung vào đầu giờ tiếp nhận khá lớn, thời điểm này trùng với giờ lưu thông cao điểm.

Từ đó có khả năng gây kẹt xe, ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 50 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước).

Kiến nghị điều chỉnh giảm khung giờ cấm xe vận chuyển rác

Nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và an ninh chất thải trên địa bàn TP, Sở NN&MT kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng điều chỉnh cho xe vận chuyển rác sinh hoạt được ưu tiên lưu thông xuyên suốt. Việc lưu thông xuyên suốt nhằm đảm bảo kịp vận chuyển rác về các cơ sở xử lý.

Trường hợp xe rác không được lưu thông xuyên suốt, Sở NN&MT đề xuất điều chỉnh giảm khung giờ cấm xe trên địa bàn TP (tương ứng trước giờ vào và giờ ra khỏi các Khu liên hợp xử lý chất thải khoảng 1 tiếng 30 phút). Cụ thể điều chỉnh khung giờ cấm khu vực nội đô thành 7 giờ 30 đến 9 giờ thay vì từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 17 giờ 30 thay vì từ 16 giờ đến 20 giờ.

Đồng thời kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng miễn cấp giấy phép lưu thông khu vực nội đô đối với xe vận chuyển rác sinh hoạt vì thuộc danh mục lĩnh vực vệ sinh môi trường thiết yếu, cần được liên tục lưu thông xuyên suốt không để gián đoạn.

"Trong trường hợp không được miễn cấp giấy phép lưu thông khu vực nội đô thì đề nghị điều chỉnh thời hạn của giấy phép từ 3 tháng/lần thành từ 6-12 tháng/lần hoặc theo thời gian ghi trong hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" - Sở NN&MT kiến nghị.

Sở NN&MT kiến nghị UBND TP giao chủ đầu tư đang tiếp nhận các gói thầu cung ứng dịch vụ từ UBND cấp huyện trước đây chủ trì, phối hợp với nhà thầu cung ứng dịch vụ vận chuyển rác sinh hoạt đang thực hiện trên địa bàn. Điều này nhằm xây dựng, đề xuất lộ trình, cự ly bình quân vận chuyển rác sinh hoạt, đơn giá vận chuyển rác khi phát sinh thay đổi chuyển từ ca ngày sang ca đêm.

Một số địa phương trên địa bàn TP.HCM không có trạm trung chuyển rác. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Kiến nghị giao Sở NN&MT tổ chức hỗ trợ thẩm định lộ trình, cự ly bình quân vận chuyển rác sinh hoạt, đơn giá vận chuyển rác sinh hoạt khi chuyển từ ca ngày sang ca đêm.

Sở NN&MT cũng kiến nghị UBND TP giao UBND cấp xã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực quận huyện (cũ) và đơn vị thu gom, vận chuyển điều chỉnh thời gian thu gom tại nguồn cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các trạm trung chuyển trên địa bàn.