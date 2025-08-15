Vì sao bãi rác Đa Phước chỉ nhận rác vào buổi tối? 15/08/2025 18:38

(PLO)- Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam thông báo đến hết tháng 11-2025, tại bãi rác Đa Phước bắt đầu tiếp nhận rác vào ban đêm từ 18 giờ đến 6 giờ thay vì 24 giờ/24 giờ như trước đây.

Ngày 15-8, Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam (VWS) có văn bản gửi UBND TP.HCM và Sở NN&MT TP liên quan việc gia hạn thời gian tiếp nhận rác 24/24 giờ tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước theo yêu cầu của thành phố (TP) và Sở NN&MT.

Xe vận chuyển rác vào bãi rác Đa Phước. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo VWS, để công việc thu gom, vận chuyển, giao và tiếp nhận rác không bị ứ đọng cũng như không gây khó khăn, ô nhiễm những khu xử lý rác khác do chưa kịp sắp xếp, VWS đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận, xử lý rác cho TP 24/24 giờ đến hết tháng 11-2025.

Như vậy, từ ngày 1-12, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước sẽ chính thức tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày cho đến khi TP giao thêm khối lượng rác.

Trước đó vào ngày 11-8, VWS đã có văn bản thông báo đến Sở NN&MT với nội dung: Từ ngày 15-8, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày thay vì 24/24 giờ như trước đây.

VWS lý giải việc đề xuất chuyển đổi thời gian tiếp nhận rác vào ban đêm từ 18 giờ đến 6 giờ như sau: Trước đây khi khối lượng rác TP giao đến khu liên hợp (bãi rác Đa Phước) khoảng dưới 4.000 tấn/ngày đêm VWS chỉ hoạt động 1 ca 12 tiếng.

Sau đó, TP giao thêm cho công ty tổng khối lượng rác trên 5.000 tấn/ngày đêm, bãi rác đã phải mở cửa 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý. .

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, TP đã giảm khối lượng rác giao đến bãi rác còn khoảng 4.000 tấn/ngày đêm và không thanh toán tiền xử lý rác cho VWS.

"Điều này tạo gánh nặng cho công ty khi phải mở cửa 24/24 giờ; chi phí vận hành cao cho khối lượng rác ít, lại không được thanh toán tiền xử lý rác khiến công ty gặp áp lực về tài chính" - VWS thông tin.

Trước thông báo trên của công ty, ngày 14-8, Sở NN&MT đề nghị VWS điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải Đa Phước theo đề nghị của công ty kể từ ngày 1-10-2025.

Nguyên nhân là để không làm ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt và đảm bảo an ninh, thuận tiện, an toàn tuyệt đối cho Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tổ chức trên địa bàn TP.